نام گذاری قطعه ای از بزرگراه دشت ارژن به نام شهدای حرم شاهچراغ(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه ظهر شنبه در حاشیه بهره برداری از باند دوم بزرگراه دشت ارژن – ابوالحیات، گفت: قطعه‌ای از بزرگراه دشت ارژن-ابوالحیات به نام شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ (ع) نامگذاری می‌شود.

وی اضافه کرد: با تفاوت هزار متری ارتفاع ابتدا تا انتهای این بزرگراه مواجه هستیم که خود نشان از توانمندی متخصصان و مهندسان ایرانی پس از انقلاب دارد.

او گفت: در دوران پس از جنگ تحمیلی، توان مهندسی و فنی بخش نظامی کشور به میدان آورده شد که قرارگاه حاتم الانبیا مصداق این مدعاست.

استاندار فارس با بیان اینکه عل رغم کمبودهای مالی اما نیروهای خدوم دولت به صورت جهادی در حال تلاش هستند، افزود: تلاش جهادی خوبی در کشور در حال انجام است و امید است نقشه‌های دشمنان نقش بر آب شود، چرا که آنها تلاش می‌کنند که پیشرفت‌های کشور را خنثی کنند.

ایمانیه گفت: در حالی که فارس رتبه اول تصادفات و کشته‌های ناشی از تصادفات را در کشور به خود اختصاص داده بود اما خوشبختانه طی آخرین آمارها، بیشترین کاهش مرگ و میر ناشی از تصادف در کشور طی هفت ماه آینده مربوط به فارس بوده است.

او اضافه کرد: با همکاری مجموعه راهداری فارس نیز امید است نقاط حادثه خیز، به زودی رفع شوند.

استاندار فارس همچنین خواستار تسریع در روند پیگیری و اجرای پروژه راه آهن شیراز به بوشهر و عسلویه و شیراز عسلویه و آزاد راه‌های مربوطه شد.