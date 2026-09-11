به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدجواد هاشمی امام‌جمعه موقت تاکستان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این شهر با اشاره به تحولات اخیر کشور اظهار کرد: در طول دوران انقلاب اسلامی برخی حوادث و رخدادها موجب ایجاد جهش و تحول در مسیر انقلاب شده‌اند و شهادت امام خمینی(ره) و آغاز جنگ تحمیلی از جمله این نقاط عطف بوده‌اند.

وی افزود: پیش از این تصور می‌شد جنگ تنها در میدان نظامی و میان ارتش‌ها جریان دارد، اما امروز مردم نیز یکی از ارکان مهم نظام و میدان نبرد هستند و معادلات سیاسی جهان نیز تحت تأثیر حضور مردم و نیروهای اجتماعی قرار گرفته است.

امام‌جمعه موقت تاکستان ادامه داد: مردم ایران امروز با ویژگی‌های متفاوت، انگیزه، فکر، شهامت و شجاعت در جهان شناخته شده‌اند و انقلاب اسلامی در مسیر حرکت و پیشرفت خود به نقطه‌ای رسیده که این حرکت به جهش تبدیل شده است.

هاشمی با اشاره به آنچه پیروزی‌های اخیر نیروهای مسلح در خلیج فارس عنوان کرد، گفت: در هفته گذشته دشمن تصور می‌کرد با تکیه بر فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی می‌تواند بر دریاها فرمانروایی کند، اما با توان علمی و ایمان نیروهای ایرانی مواجه شد.

وی افزود: به گفته وی، نیروهای سپاه پاسداران با استفاده از یک تله هوشمندانه در اعماق دریا، زیردریایی دشمن را محاصره و طی عملیاتی آن را به بند کشیدند.

امام‌جمعه موقت تاکستان تصریح کرد: اهمیت این اتفاق تنها یک دستاورد نظامی نیست، بلکه نشان‌دهنده تغییر یک پارادایم و مدل فکری است و ثابت می‌کند فناوری پیشرفته غرب در برابر ایمان، امید و توان فرزندان این سرزمین ناچیز است.

هاشمی خاطرنشان کرد: این عملیات نشان داد خلیج فارس یک قلعه نظامی هوشمند است و هیچ شناور بیگانه‌ای، چه آشکار و چه پنهان، بدون اجازه رسمی حق ورود به آن را ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع افزایش قیمت بنزین، گفت: این موضوع در هفته گذشته مردم را تحت تأثیر قرار داده و با این پرسش مواجه کرده است که چرا دولت باید قیمت بنزین را افزایش دهد.

امام‌جمعه موقت تاکستان ادامه داد: طبق توضیحاتی که از سوی دولت مطرح شده، مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۱۳۲ میلیون لیتر و تولید حدود ۱۲۲ میلیون لیتر است و این اختلاف، ناترازی ایجاد کرده است.

وی افزود: رشد مصرف، قاچاق سوخت و کمبود جایگزین‌هایی مانند گاز طبیعی از جمله عواملی هستند که در این ناترازی نقش دارند و هدف دولت از افزایش قیمت بنزین، کاهش مصرف اضافی و ایجاد فرصت برای افزایش تولید و توسعه حمل‌ونقل عمومی عنوان شده است.

هاشمی گفت: با این حال، نگرانی مردم بیشتر از آن است که افزایش قیمت بنزین بر تورم، هزینه حمل‌ونقل و قیمت کالاها تأثیر بگذارد و در فضای مجازی نیز انتقادهایی درباره نبود آماده‌سازی کافی برای اجرای این تصمیم مطرح شده است.

وی تصریح کرد: اگر افزایش نرخ سوم بنزین به‌عنوان یک ابزار، همراه با بسته کاملی از جایگزین‌ها، حمایت معیشتی و شفافیت نباشد، نه‌تنها مشکل ناترازی حل نمی‌شود، بلکه اعتماد مردم و ثبات اقتصادی نیز بیشتر آسیب خواهد دید.

امام‌جمعه موقت تاکستان خطاب به مسئولان گفت: مسئولانی که در رأس امور هستند باید دقت بیشتری داشته باشند؛ مردم ما مردم خوبی هستند و نباید امید را از آنان گرفت و نباید با تصمیم‌های اقتصادی به جامعه شوک وارد کرد.

سینما باید در جبهه روایت و فرهنگ انقلاب نقش‌آفرین باشد

هاشمی در ادامه با اشاره به ۲۱ شهریور، روز سینما، گفت: سینما پس از انقلاب اسلامی دگرگون شد و از یک ابزار صرفاً سرگرمی به عرصه‌ای برای اثرگذاری فرهنگی تبدیل شده است.

وی افزود: در دنیای امروز جنگ‌ها دیگر تنها با تانک، موشک و ابزار نظامی انجام نمی‌شوند، بلکه تصاویر و روایت‌ها نیز در شکل‌دهی افکار عمومی نقش دارند.

امام‌جمعه موقت تاکستان با اشاره به نقش سینما در فرهنگ‌سازی بیان کرد: همان‌گونه که سینما در گذشته برخی رفتارها مانند استعمال سیگار را در جامعه ترویج می‌کرد، امروز نیز می‌تواند در موضوعاتی مانند حجاب و عفاف نقش‌آفرین باشد.

وی با تأکید بر ظرفیت هنرمندان ایرانی اظهار کرد: هنرمندان کشور ظرفیت‌های زیادی دارند و موفقیت فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های بین‌المللی نیز نشان‌دهنده این توانمندی است؛ بنابراین باید از ظرفیت سینما برای پرداختن به مسئله حجاب و مقابله با بی‌عفتی نیز استفاده شود.

۲۵ شهریور؛ یادآور پایان سلطنت رضا شاه

هاشمی همچنین با اشاره به ۲۵ شهریور سال ۱۳۲۰ و برکناری رضا شاه، گفت: مردم ایران در آن مقطع شاهد بودند فردی که با حمایت بیگانگان به قدرت رسیده بود، پس از سال‌ها ظلم، ستم و تضییع ثروت‌های ملی از قدرت کنار گذاشته شد.

وی با تأکید بر اهمیت شناخت تاریخ افزود: شناخت تاریخ، شناخت خود انسان است و کسی که خود را درست بشناسد، امروز خود را بهتر درک کرده و مسیر فردای خود را نیز بهتر تشخیص می‌دهد.

امام‌جمعه موقت تاکستان در پایان سخنان خود با اشاره به سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، اظهار کرد: وجود شخصیت‌هایی همچون امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمدبن‌موسی(ع) از گوهرهای ارزشمند سرزمین ایران است.