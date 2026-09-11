 اقتدار ایران در گرو قدرت دفاعی و دیپلماسی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نوری کریمی تبار در خطبههای نماز جمعه این هفته ایلام، با دعوت مردم به تقوای الهی، اظهار کرد: خداوند وعده داده است کسانی که دین او را یاری کنند، مورد نصرت الهی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: امروز جنگ تنها نظامی نیست، بلکه دشمن در عرصههای اقتصادی، رسانهای، سایبری، فناوری و دیپلماسی نیز وارد میدان شده است و مقابله با آن نیازمند حضور همهجانبه مردم و مسئولان است.
امام جمعه ایلام با تقدیر از توان دفاعی و علمی کشور، افزود: پیشرفتهای جمهوری اسلامی در حوزه فناوریهای دفاعی، پهپادی و موشکی نشاندهنده اقتدار و توانمندی جوانان ایرانی است.
وی با تأکید بر نقش مردم در حفظ امنیت و اقتدار کشور، خاطرنشان کرد: دشمن تصور میکرد با فشار نظامی، تحریم و جنگ روانی میتواند مردم را از صحنه خارج کند، اما بصیرت و مقاومت مردم محاسبات دشمن را برهم زد.
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار تصریح کرد: میدان، مردم و دیپلماسی باید در کنار هم حرکت کنند و دستاوردهای مقاومت ملت ایران در عرصه بینالمللی بهدرستی تبیین شود.
وی با اشاره به ضرورت صرفهجویی در شرایط جنگ اقتصادی، گفت: صرفهجویی در مصرف انرژی و منابع، یک وظیفه ملی است و مردم و مسئولان باید برای کاهش فشارهای اقتصادی تلاش کنند.
امام جمعه ایلام ضمن تقدیر از تلاشهای دولت در تأمین کالاهای اساسی، تأکید کرد: کنترل تورم، مدیریت بازار ارز و حمایت از معیشت مردم باید از اولویتهای جدی مسئولان باشد.
وی در ادامه بر تقویت تولید، صادرات غیرنفتی، اقتصاد دانشبنیان و استفاده از ظرفیتهای مرزی تأکید کرد و افزود: دشمن در جنگ روانی به دنبال ایجاد ناامیدی و تفرقه است و مردم باید با هوشیاری در برابر این توطئهها ایستادگی کنند.
حجتالاسلام کریمیتبار همچنین پیروزیهای نیروهای مقاومت یمن را تبریک گفت و اظهار داشت: ایستادگی ملتها در برابر ظلم و دفاع از حق، زمینهساز تحقق وعدههای الهی خواهد بود.
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