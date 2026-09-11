امام جمعه بنجار:خدمت به بیماران از ارزشمندترین مصادیق خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اربابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بنجار، با اشاره به روز فوریت‌های پزشکی، از تلاش کارکنان اورژانس برای نجات جان بیماران تقدیر کرد.

امام جمعه بنجار اظهار کرد: کارکنان اورژانس در حساس‌ترین لحظات زندگی مردم برای امدادرسانی و نجات جان بیماران حضور پیدا می‌کنند و خدمات این قشر شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) افزود: تلاش برای رفع گرفتاری و درمان بیماری از ارزش و جایگاه بالایی برخوردار است و حتی تلاش برای کمک به بیمار، فارغ از نتیجه نهایی، دارای اجر و پاداش الهی است.

اقتدار نیروهای مسلح حاصل ایستادگی و رهبری است

حجت‌الاسلام اربابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه و عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: اقتدار امروز کشور حاصل امداد الهی، رهبری حکیمانه، ایستادگی نیروهای مسلح و حضور مردم در صحنه است.

وی افزود: موفقیت‌هایی که در عرصه‌های مختلف برای جمهوری اسلامی ایران رقم می‌خورد، در کنار توانمندی‌های داخلی، مرهون هدایت‌های رهبر انقلاب و همراهی مردم است.

امام جمعه بنجار همچنین با اشاره به تحولات یمن، مقاومت مردم این کشور را نمونه‌ای از ایستادگی و توکل بر خدا دانست و برای استمرار موفقیت‌های جبهه مقاومت دعا کرد.

ضرورت توجه دولت به معیشت مردم

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت توجه مسئولان به معیشت مردم تأکید کرد و گفت: کشور امروز با جنگ اقتصادی مواجه است و تصمیمات اقتصادی باید متناسب با شرایط موجود و با توجه به آثار آن بر زندگی مردم اتخاذ شود.