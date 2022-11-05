تداوم روند بازگشت آوارگان سوری از لبنان به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، روند بازگشت آوارگان سوری از لبنان به خانه و کاشانه خود همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، شماری از آوارگان سوری در اردوگاه های لبنان برای بازگشت به سوریه به نزدیکی گذرگاه مرزی الدبوسیة در حومه حمص منتقل شدند.

مقدمات لازم برای استقبال آوارگان سوری که از اردوگاه های لبنان خارج شده اند، انجام شده است.

پیش از این پایگاه النشره لبنان گزارش داده بود دومین مجموعه از آوارگان سوری در لبنان برای بازگشت به سوریه به شهر مرزی عرسال منتقل شدند.

این افراد شامل ۴۰۰ آواره سوری است.

سازمان عفو بین الملل پیشتر از لبنان خواسته بود به تعهدات خود به موجب قانون بین المللی پایبند باشد و طرح هایش برای بازگرداندن جمعی آوارگان سوری را متوقف کند.

این درحالی است که مقامات لبنانی بر بازگشت آوارگان سوری به کشورشان اصرار دارند به ویژه که لبنان با بحران اقتصادی شدید دست و پنجه نرم می کنند.