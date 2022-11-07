میزان استخراج از معادن گیلان ۱۴ میلیون تُن کمتر از نیاز استان است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری شامگاه یکشنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با بیان اینکه هدفگذاری گیلان در بخش صادرات، تبدیل استان به هاب صادراتی در اوراسیا و اروپا است، گفت: تولیدکنندگانی در گیلان فعالیت دارند که محصولات آنها به ۷۰ کشور دنیا صادر می‌شود لذا برای رفع موانع و چالش‌های این بخش و رسیدن به هدف گذاری مذکور پیگیری‌های مربوطه در حال انجام است.

رئیس سازمان صمت گیلان افزود: در ۴ ماهه اخیر برنامه ریزی و پیگیری‌ها برای اجرای کنسرسیوم‌های صادراتی به منظور هدایت تجار و رونق پتانسیل‌های صادراتی انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه طی دو ماه اخیر شاهد حضور کشورهایی در گیلان بودیم که تمایل دارند در حوزه اوراسیا با استان تبادلات تجاری داشته باشند، بیان کرد: پیگیری‌های مربوطه با سرعت خوبی در حال انجام است و به هدف خود یعنی تبدیل گیلان به هاب صادراتی در منطقه نزدیک می‌شویم.

پورحیدری با اشاره به اینکه گیلان رتبه دوازدهم کشور در بخش صادرات را دارد، تصریح کرد: ارزش دلاری صادرات گیلان تا آبان ماه امسال ۴۱۹ میلیارد دلار و ۶۵۲ میلیون تن است.

رئیس سازمان صمت گیلان با اشاره به اینکه هدف گذاری انجام شده برای صادرات غیر نفتی گیلان در سال جاری ۶۸۶ میلیون دلار است، افزود: ارزش ریالی صادرات غیر نفتی گیلان برای امسال ۴۱۹ میلیارد دلار بوده که با توجه به هدفگذاری انجام شده ۶۱ درصد آن محقق شده است.

وی یکی از مشکلات حوزه تجارت را مربوط به بخش زیرساختی و حمل و نقل ریلی، زمینی، هوایی و دریایی دانست و ادامه داد: مشکلات مربوط به امور گمرکی و بندری و تورم و افزایش مستمر قیمت کالا و نوسانات قیمت ارز مشکلاتی را برای تجار به وجود آورده است.

پورحیدری بیان کرد: عمده مشکل تجار گیلانی انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور بوده که به دلیل تحریم موجب افزایش هزینه‌ها شده است.

وی سهم بخش صنعت استان گیلان در صادرات را ۱۹ درصد اعلام کرد و افزود: در حوزه صنعت ۸۱ میلیون دلار، معدن ۱۳۱ میلیون دلار، کشاورزی ۱۸۶ هزار دلار و پتروشیمی ۳۰ هزار دلار صادرات داشته‌ایم.

رئیس سازمان صمت گیلان با بیان اینکه سهم بخش معدن در حوزه صادرات ۳۱ درصد است ادامه داد: سهم بخش کشاورزی ۴۲ درصد است و با توجه به این آمارها، از ظرفیت‌های موجود در بخش پتروشیمی و معادن کمتر از سایر بخش‌ها استفاده شده است.

وی با اشاره به اینکه از ۸۵ درصد ذخایر معدنی استان برای تأمین مصالح پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود، گفت: میزان استخراج واقعی از معادن استان ۶ میلیون تن در سال است در حالی که نیاز استان بیش از ۲۰ میلیون تن برآورد می‌شود.

پورحیدری تصریح کرد: استان‌های همجوار مصالح مورد نیاز را به صورت غیرقانونی از گیلان تأمین می‌کنند و نیمی از معادن استان نیز به دلایل مختلف نظیر مسائل زیست محیطی غیرفعال شده است.