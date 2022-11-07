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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۲۴

مدیر جهاد کشاورزی خمین خبر داد؛

آغاز برداشت زعفران از ۱۱۰ هکتار از سطح زیرکشت شهرستان خمین

آغاز برداشت زعفران از ۱۱۰ هکتار از سطح زیرکشت شهرستان خمین

خمین- مدیر جهاد کشاورزی خمین از آغاز برداشت زعفران از ۱۱۰ هکتار سطح زیرکشت این محصول در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش بینی شده امسال ۴۷۵ کیلوگرم زعفران در خمین برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا جعفری با اشاره به اینکه برداشت زعفران از ۱۱۰ هکتار سطح زیر کشت این محصول در این شهرستان آغاز شد، گفت: میانگین تولید این محصول از هر هکتار ۵ کیلوگرم است و پیش بینی شده امسال ۴۷۵ کیلوگرم طلای سرخ در این شهرستان برداشت و روانه بازار شود.

جعفری افزود: کشت این محصول در هر هکتار سه فرصت شغلی ایجاد کرده است و در مجموع ۲۰۰ بهره‌بردار و کارآفرین خمین به کاشت زعفران اشتغال دارند.

وی در ادامه گفت: شهرستان خمین در تولید زعفران جایگاه نخست استان مرکزی را دارد و با داشتن خاک مستعد و آب و هوای نیمه گرمسیری، زمستان ملایم و تابستان گرم و خشک، محل مساعدی برای کشت و تولید این محصول است.

مدیر جهاد کشاورزی خمین افزود: زعفران خمین با توجه به نوع خاک و شرایط آب و هوایی از نظر عطر، رنگ و طعم از کیفیت بالایی در کشور برخوردار است و با استانداردهای لازم مطابقت دارد.

جعفری اضافه کرد: زعفران از محصولات مقاوم به خشکی است که در سال‌های اخیر کاشت آن در خمین به‌ویژه در بخش مرکزی آنکه با کم‌آبی دست و پنجه نرم می‌کند، ترویج شده است.

کد مطلب 5626446

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