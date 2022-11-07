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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۱۸

از سوی قالیباف؛

قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ابلاغ شد

قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ابلاغ شد

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را ابلاغ کرد.

گفتنی است، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه (۱۴ آبان ماه) از تأیید لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌بگیران بهزیستی، قضات و اساتید دانشگاه خبر داده بود.

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کد مطلب 5626592
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • تحلیل IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
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      انشاالله که شامل قانون کار هم باشه!!!کاگر جدا از کارمند و بازنشسته نیست، همه مردم باید تامین بشن... کارگر پایین ترین میزان حقوق کشور و داره!! جالبه ولی دیده نمیشه
    • مهربان IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
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      فکر نکنم چون هی این ماه اون ماه میکنن
    • IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      1 14
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      این یک تبعیض وایجاد تورم واختلاف طبقاتی درکشوروایجاد هرج مرج است
    • مصدق IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
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      واقعا چ زود اعلام فرمودند،اگه مبلغی کم می‌کردند هم اینقدر زمان لازم داشت؟؟!!
    • US ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
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      سلام ولی این غیر انصاف یه باز نشسته با داشتن داماد وعروس ودختر یا پسر دم بخت حقوقشون نهصدتومان اضافه بشه دریافتیش بشه هشت ملیون ولی حقوقهای رد بالاها نجومی
    • IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
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      رتبه بندی معلمان بیش از یکساله داره خاک میخوره ولی همچین که بحث امنیت پیش آمد ده روز نکشید که سر و تهشو به هم رسوندن !!!!
    • IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      زیر 10 میلیون به مستمری بگیر بدهید واقعا بهش ظلم کردید چون یک مستمر بگیر پسرداماد میخواد بکنه دختر میخواد عروس کنه مخارج زندگیش با وجود نوه و نبیره بیشتر است خودتان محاسبه کنید؟
    • بازنشسته IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
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      حاکمیت هر سریعتر باید رابطه اش بادنیا را بهبود بخشد . تا بتواند رونق اقتصادی داشته باشد و گرنه با این افزایش ها نه تنها اوضاع بهتر نخواهد بلکه به مراتب تورم و گرانی افسار کسیخته تر خواهد شد . اولین گام نظامیان و اخوند از اقتصاد کنار بروند اقتصاد را به اساتید پاک دست دانشگاه بسپارید . نه مدرک داران

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