قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را ابلاغ کرد.

گفتنی است، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه (۱۴ آبان ماه) از تأیید لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌بگیران بهزیستی، قضات و اساتید دانشگاه خبر داده بود.

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