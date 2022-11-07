تاکید هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران بر امیدآفرینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست هیات امنای دانشگاه، با اشاره به گزیده ای از مهمترین فعالیت های یکساله دانشگاه گفت: در این دوره تاکیدمان بر برنامه محوری است. براین اساس همه واحدها برنامه ۴ ساله خود را ارایه کرده اند و پایش تمامی برنامه ها در دستور کار قرار دارد تا به اهداف از پیش تعیین شده برسیم.

قناعتی با اشاره به اجرای برنامه سنجش عملکرد اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: انتشار گزارش شش ماه نخست این سنجش در مجموعه، منجر به افزایش ۳۰ درصدی کارایی دانشگاه، در شش ماه دوم شده است.

وی اصلاح سقف کارانه را در افزایش اشغال تخت های بیمارستانی موثر دانست و گفت: اقدامات صورت گرفته در این زمینه موجب امیدآفرینی در اعضای هیات علمی و افزایش اشغال تخت های بیمارستانی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تحولات بسیاری که در حوزه آموزش در راستای تحقق علم نافع صورت گرفته، گفت: یکی از مهمترین تحولات، بکارگیری کارورزان و کاراموزان در عرصه درمان است. پیش از این استاجرها و اینترن ها فقط شاهد روند درمان بودند اما اکنون با تحولاتی که ایجاد شده، به عنوان محور درمان شناخته می شوند.

وی در توضیح فعالیت های پژوهشی دانشگاه گفت: به همت بخش پژوهش، عدالت در پژوهش برقرار شده و براساس شاخص هایی، بودجه مراکز تحقیقاتی به صورت عادلانه توزیع شده است. احساس برقراری عدالت در امور، تاثیر مثبتی بر روند تحقیقات دانشگاه داشته است.

قناعتی با اعلام تولید ۱۸۰ دستگاه پیشرفته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: تاکنون ۱۸۰ دستگاه پیشرفته پزشکی شامل جراح رباتیک در دانشگاه ساخته شده و ایران در این زمینه پس از امریکا دومین کشوری است که موفق به ساخت این دستگاه شده است.

وی در توضیح ساخت شهر علم شهید سلیمانی گفت: ۵۰۰ استارتاپ امکان استقرار در مجموعه ۱۸ هکتاری را خواهند داشت و اقدامات عمرانی آن، تا مرحله جدول کشی و تعیین قطعات آن پیشرفت داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به استقرار و فعالیت ۲۶ میز بین المللی در دانشگاه گفت: از تلاش های بخش بین الملل در ایجاد تعامل علمی با کشورهای جهان تشکر می کنم. راه اندازی دانشگاه سبطین نیز یکی از افتخارات دانشگاه است و در نظر داریم فرهنگ بهداشت و سلامت را در کشور عراق ترویج کنیم.

وی فعالیت های دانشکده ها بویژه دانشکده پزشکی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هریک از دانشکده ها برنامه های گسترده ای دارند و برای اجرایی شدن آن تلاش می کنند.

قناعتی با اشاره به تلاش های بسیاری که در عرصه فرهنگی و رسانه ای در دانشگاه صورت می گیرد گفت: در زمینه IT نیز فعالیت های بسیاری از جمله یکپارچه سازی نرم افزارهای بیمارستانی (HIS) انجام شده است. پیش از این ۶ نرم افزار در بیمارستان های دانشگاه وجود داشت که کار را سخت می کرد اما اکنون این نرم افزارها در قالب یک نرم افزار، تجمیع شده است.

وی در توضیح پروژه های عمرانی گفت: مهدی کلینیک ظرف یکی دو روز آینده بیمار پذیرش می کند. افتتاح این پروژه در چهار فاز و با تامین نیروی انسانی مورد نیاز آن صورت می گیرد.. بیمارستان اسلامشهر هم که ۲۰ سال متوقف شده بود؛ از بهمن ماه اورژانس آن و در تیرماه مابقی مجموعه راه اندازی می شود. پروژه خوابگاه ها نیز در دستور کار قرار دارد.

پس دکتر ابراهیم گلمکانی نماینده وزیر و دبیر هیات های امنا، مجامع و شوراها، با اشاره به نمایش کلیپ فعالیت های یکساله دانشگاه گفت: گزارش دانشگاه را در حوزه های مختلف دیدیم و لذت بردیم. کارهای خوبی در دانشگاه صورت گرفته که جا دارد از تلاش شما تشکر کنم.

وی بر ارائه گزارش دانشگاه، براساس شاخص های هیات امنا تاکید کرد و گفت: اقداماتی که تاکنون در زمینه راه اندازی دانشگاه سبطین، ساخت و صادرات ربات کمک جراح و ارتقا ۱۰۰ پله ای در شانگهای و... صورت گرفته بسیار ارزشمند است و به شما و همکارانتان خداقوت می گویم.

سپس دکتر رامین رحیم نیا معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه، گزارش بودجه تفصیلی دانشگاه را ارایه کرد که به تصویب هیات امنا رسید.

دکتر رحیم نیا از راه اندازی نرم افزار حسابداری بهای تمام شده در دانشگاه به عنوان نخستین دستگاه دولتی کشور خبر دارد و گفت: وزرات بهداشت سال هاست که درصدد طراحی این نرم افزار است و دانشگاه علوم پزشکی تهران طی ۵ سال تلاش بسیار، موفق به طراحی نرم افزار بهای تمام شده در قالب نرم افزارهای حسابداری دانشگاه شده است.

رشد و تعالی دانشگاه، در گرو اداره هیات امنایی آن

در ادامه دکتر علیرضا منادی سفیدان نماینده مجلس شورای اسلامی، از تلاش های دکتر قناعتی و همکاران پرتلاش ایشان قدردانی کرد و گفت: رشد و تعالی دانشگاه ها در گرو اداره هیات امنایی آنهاست و این امر موجب بالندگی دانشگاه ها شده است.

وی با اشاره به تاثیر مثبت اصلاح سقف کارانه گفت: با وجود سقف کارانه انگیزه هیات علمی برای فعالیت در بیمارستان های دولتی کاهش یافته بود که با اصلاح این روند امید تازه ای به دانشگاه ها دمیده شده است.

حمایت سازمان برنامه و بودجه از پژوهش های کاربردی

سپس دکتر رضا عوض پور رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، بر حمایت از پژوهش های کاربردی و در حوزه مرز دانش تاکید کرد و گفت: انتظار داریم دانشگاه علوم پزشکی تهران در جذب بودجه این عرصه پیشگام باشد.

وی همچنین برای کمک به اصلاح زیرساخت های فرسوده دانشگاه اعلام آمادگی کرد و گفت: از اصلاح زیرساخت های فرسوده دانشگاه در صورتی که در راستای تقویت پزشک خانواده و نظام ارجاع باشد حمایت می کنیم.

تاکید بر تعریف سرفصل ویژه ای در اصلاح زیرساخت های فرسوده دانشگاه

در ادامه دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران، با تاکید بر حرکت در مسیری که منجر به افزایش کارآمدی و کیفیت شود گفت: باید کاری کنیم که پزشکان، پرستاران و کارکنان ما به ازای تلاش خود از دستمزد عادلانه برخوردار و رضایتمندی در مجموعه تقویت شود.

شهردار تهران، مدیریت درآمد و هزینه ها را ضروری دانست و گفت: باید نقشه راهی برای آینده داشته باشیم و در کنار آن، سرفصل ویژه ای برای اصلاح زیرساخت های فرسوده دانشگاه اختصاص دهیم.

لزوم حمایت از فعالیت های فرهنگی عرصه سلامت

پس از آن، دکتر محمد علی محققی عضو هیات امنای دانشگاه، حمایت از فعالیت های فرهنگی در عرصه سلامت را خواستار شد و گفت: لازم است برای ترویج آموزه های صحیح سلامت و ارتقا سواد و فرهنگ سلامت جامعه برنامه ریزی بیشتری صورت گیرد.