به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مدرسی اظهار کرد: طی جلساتی که با تشکل‌های مردم نهاد حوزه بیماران خاص و دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد و با پیگیری‌های بعمل آمده، تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰ میلیون تومانی برای درمان بیماران خاص در نظر گرفته شده است.

وی افزود: امید داریم تا در آینده نزدیک بتوانیم با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تسهیلات بیشتری را در اختیار بیماران قرار دهیم.

مدرسی با اشاره به مشکلات بیماران ام اس در زمینه درمان، اشتغال و مسائل اجتماعی گفت: همه باید کمک کنیم تا این مشکلات حل شود و در این مسیر قدم اول، آگاه‌سازی عمومی اس ت.