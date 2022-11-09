تلاش برای ثبت جهانی دوتارتبری در یونسکو/کارهایی که باید انجام داد

جلال محمدی نوازنده و از پژوهشگران موسیقی نواحی مازندران که طی سال‌های اخیر با گروه موسیقی «آوای تبری» کنسرت‌ها و برنامه‌های متعددی را پیش روی مخاطبان قرار داده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه‌ترین فعالیت‌های خود و گروه تبری توضیح داد: مدتی است به همراه تعدادی از کارشناسان حوزه موسیقی و دوستان پژوهشگرم مشغول تدوین و گردآوری مدارک کارشناسی برای ثبت دوتار تبری در فهرست جهانی یونسکو هستم که امیدوارم به نتیجه برسد.

وی افزود: یکی از اولین اقداماتی که غیر از پژوهش‌های متعدد در این زمینه انجام گرفته، جمع‌آوری ۳ هزار و ۵۰۰ امضا در قالب یک کارزار و ارسال آن به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بود که بتوانیم در صورت تکمیل مدارک و تایید مراجع ذی‌ربط در این زمینه دوتار تبری را در سال ۲۰۲۴ به ثبت برسانیم. در این زمینه هم می‌دانیم کار بسیار سختی پیش رو داریم که امیدوارم به نتایج لازم دست پیدا کنیم. حتی اگر هم نتوانیم به موفقیت نهایی برسیم همین که بتوانیم به سهم خودمان موضوع دوتار نوازی تبری را به جهانیان بیشتر و موثرتر بشناسانیم اتفاق خوشایندی است.

این پژوهشگر در تشریح دیگر فعالیت‌های موسیقایی خود بیان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در این مدت روی آن تمرکز دارم، تدوین مجموعه اشعارم در حوزه موسیقی منطقه مازندران در قالب یک کتاب و همچنین گردآوری منظومه‌های عاشقانه منطقه مازندران است که امیدوارم با تنظیم‌های جدیدی که متناسب با موسیقی این منطقه انجام می‌دهد، بتوانم اثر متفاوتی را به علاقه مندان این حوزه موسیقایی تقدیم کنم. به عبارتی آنچه در حال انجام است تلاش برای معرفی منظومه‌های عاشقانه ای از موسیقی مازندران با زبان امروزی است که به اعتقاد من در این شرایط می‌تواند مورد توجه مردم قرار گیرد.

سرپرست گروه موسیقی آوای تبری مازندران که طی سال‌های اخیر در پروژه‌های مختلف موسیقایی و تلویزیونی از جمله مجموعه «پایتخت» به آهنگسازی آریا عظیمی نژاد حضور فعالی داشته‌اند، در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تولید بیش از ۲۰ قطعه صوتی و تصویری برگرفته از موسیقی منطقه مازندران اشاره کرد و گفت: در ایام کرونا که فعالان حوزه موسیقی مجالی برای تولید و اجرای اثر موسیقایی نداشتند تمام تلاشمان را انجام دادیم که در حوزه «تولید محتوا» بتوانیم دستاوردهایی داشته باشیم. در این زمینه هم موفق به تولید بیست قطعه موسیقایی و تصویری شدیم که آنها را به تناوب پخش کردیم و خوشبختانه با استقبال خوبی هم از سوی مخاطبان مواجه شد.

محمدی افزود: آنچه در این نماهنگ‌ها مورد توجه قرار گرفته استفاده از نسل‌های مختلف نوازندگی سازهای محلی منطقه مازندران از جمله دوتار و دوسرکوتن و نقاره‌نوازی است که می‌تواند فارغ از جنبه‌های سرگرم کننده‌ای که برای مخاطبان داشته باشد، دربرگیرنده مولفه‌های خوبی برای حوزه‌های پژوهشی نیز باشد. چنین کارهایی به اعتقاد من واقعاً شرایط سختی در حوزه‌های تولید دارند که متاسفانه کمتر مجموعه‌ای حاضر به حمایت در این زمینه شد و امیدوارم با این هزینه‌ای که صورت گرفته بتواند تاثیرات بسزایی هم داشته باشند.

این نوازنده که اخیراً در تدوین دانشنامه موسیقی مازندران با جهانگیر نصری اشرفی مولف اثر همکاری می‌کند، تاکید کرد: تمام این موسیقی‌ها در قالب‌های مختلف به ثبت رسمی رسیده که در آینده علاقه مندان این حوزه بفهمند ما در حد و اندازه‌های خودمان کارهایی را با هدف گسترش و اعتلای موسیقی منطقه مازندران انجام دادیم. کارهایی که انجام آن واقعاً سخت بود و هیچ درآمدزایی هم برایمان نداشت. اما خوشحالم از اینکه توانسته به سهم خود اقدامی برای ثبت و ضبط موسیقی منطقه مازندران به حساب آید.

این هنرمند در بخش پایانی صحبت‌های خود ابراز امیدواری کرد تا هرچه زودتر با آرام‌تر شدن اوضاع اجتماعی شرایط برای برگزاری کنسرت‌های موسیقی مهیا شود تا هنرمندان بتوانند با اجرای زنده آثار مختلف در خدمت مخاطبان علاقه مند این حوزه باشند.