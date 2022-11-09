نحوه بازپرداخت ۴ وام دانشجویی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر شرایط بازپرداخت وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام شد.

براساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان شرایط بازپرداخت وام‌های دانشجویی به شرح زیر است:

۱. پایان دوره دریافت وام دانشجویان در مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ۴ نیمسال و دکتری ناپیوسته ۸ نیمسال است.

۲. پایان دوره دریافت وام دانشجویانی که مطابق قوانین در اولین نیمسال اضافی وام دریافت کرده‌اند، یک نیمسال تحصیلی اضافه می‌گردد.

۳. باز پرداخت وام تحصیلی، ویژه دکتری، ضروری، شهریه: دانشجو ملزم می‌باشد حداکثر ۹ ماه پس از پایان دوره دریافت وام (کارشناسی‌ارشد ترم ۴ و دکتری ترم ۸) با مراجعه به امور دانشجویی و پرداخت ۱۰ درصد مجموع وام‌ها، نسبت به تقسیط آن اقدام نماید.

۴. باز پرداخت وام مسکن حداکثر ۹ ماه پس از پایان دوره دریافت وام (کارشناسی‌ارشد ترم ۴ و دکتری ترم ۸) به صورت یکجا و قبل از صدور دفترچه قسط سایر وام‌ها می‌باشد.

۵. آن دسته از دانشجویان و دانش‌آموختگانی که در زمان مقرر نسبت به تعیین وضعیت بدهی خود و دریافت دفترچه اقساط اقدام ننمایند، مجموع بدهی آنان به دین حال تبدیل شده و دانشجو ملزم به پرداخت یکجای کل بدهی خود می‌باشد.

۶. از کلیه وام‌ها از زمان دریافت وام تا شروع اولین سررسید بازپرداخت، ۴ درصد کارمزد به صورت روز شمار از وام‌های دانشجویی اخذ می‌گردد.

۷. حداقل مبلغ قسط دویست‌هزار تومان می‌باشد که این مبلغ می‌تواند هر سال با تشخیص رئیس صندوق افزایش یابد.

۸. مدت بازپرداخت، متناسب با میزان باقی‌مانده بدهی حداکثر تا ۵ سال (۶۰ قسط) می‌باشد.

۹. بهره‌مندان از وام‌های دانشجویی صندوق در صورتی که یک یا بیش از یک قسط معوق داشته باشند و یا در زمان تعیین شده نسبت به تعیین وضعیت بدهی و اخذ دفترچه اقساط اقدام ننمایند در فهرست بدهکاران بانک مرکزی قرار خواهند گرفت.

۱۰. در صورتی که بیش از ده قسط متوالی در پرداخت اقساط تأخیر ایجاد شود، کل بدهی (اعم از اصل، کارمزد و خسارات متعلقه) به دین حال تبدیل شده و باید به صورت یکجا در یک مرحله پرداخت گردد.

۱۱. صدور هرگونه تأییدیه و جواب استعلام‌های سازمان‌ها و گواهی فراغت از تحصیل با احراز عدم وجود اقساط معوق و بدهی صادر خواهد شد.

۱۲. تسلیم اصل مدرک تحصیلی (نه گواهی موقت) و ریز نمرات، بعد از پرداخت کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر امکان‌پذیر می‌باشد.

۱۳. دانشجویانی که بر اساس مقررات تحصیلی در مقطع تحصیلی پذیرش‌شده امکان ادامه تحصیل را نداشته باشند (انصراف و اخراج)، ملزم به تسویه کل بدهی به صورت یکجا به صندوق می‌باشند.

۱۴. دانش‌آموختگان فاقد بضاعت مالی که بدهی آنان به دین حال تبدیل شده است در صورت ارائه دلایل، مدارک و مستندات کافی مبنی بر عدم بضاعت مالی، به تشخیص رئیس صندوق مجموع بدهی آنان (اعم از اصل، کارمزد و خسارات متعلقه) حداکثر تا ۳۶ قسط متناسب با میزان بدهی قابل تقسیط مجدد است.

۱۵. در صورت قبولی دانش‌آموخته در مقطع بالاتر با توجه به شرایط دانشجو (مطابق ص ۱۵ آئین‌نامه) پرداخت اقساط و بدهی دفترچه تغییر خواهد کرد.

۱۶. جهت اطلاع از سایر شرایط خاص و ویژه بازپرداخت وام‌های دانشجویی می‌توانید به صفحات ۱۵ تا ۱۸ آئین‌نامه (آئین‌نامه پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجویی) مراجعه نمائید.