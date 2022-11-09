به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی ظهر چهارشنبه در حاشیه سفر استانی خود به بوشهر اظهار داشت: به منظور توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در سطح کشور اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای افتتاح ۲۰۰ سالن سینما تا پایان سال جاری در کشور خاطرنشان کرد: ۶۰۰ سال سینما طی ۴۰ سال گذشته در سطح کشور ساخته شده است.

معاون امور سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در زمینه زیرساخت‌های سینمایی عقب هستیم افزود: امکانات و تجهیزات دفاتر سینمای جوان کشور ضعیف است و برای تقویت آن عزمی جدی داریم.

وی از اختصاص ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهبود امکانات و تجهیزات ۶۰ دفتر و ۴۰ نمایندگی سینمای جوان کشور خبر داد و بیان کرد: بخشی از این اعتبار نیز برای تولید فیلم در انجمن سینمای جوان هزینه می‌شود.

خزاعی توجه به تولید فیلم کوتاه را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: ۷۰ درصد بودجه سینمای جوان استان‌ها در بخش تولید فیلم کوتاه و ۳۰ درصد نیز برای نخستین بار برای تولید مستند اختصاص پیدا کرده است.

وی تولید آثار بومی و فولکلور را یک موضوع بسیار مهم برای استان‌ها خواند و افزود: شناسایی استعدادهای شهرستانی و حمایت و کمک به تولید آثار در دستور کار است.

معاون امور سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر لزوم ایجاد نگاه ملی برای حل مشکلات سینما، سینماگر، ورود به بازار جهانی و اقتصاد سینما اضافه کرد: همه دنیا برای حوزه سینمایی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه هنر به عنوان دیپلماسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای حل بسیاری از مشکلات و تبیین مسائل گفت: این حوزه ابزار مهم و قدرتمندی در حوزه فرهنگ و هنر است.