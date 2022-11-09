تیم والیبال پاس گرگان به رده دوم لیگ برتر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه تیم پاس گرگان در هفته هشتم لیگ برتر والیبال، با برتری سه بر صفر مقابل شهرداری ارومیه، به رده دوم جدول رده بندی صعود کرد.

پاس گرگان پس از کسب این بُرد با ۱۶ امتیاز پس از لبنیات هراز آمل در رده دوم جدول ۱۴ تیمی رقابت‌ها قرار گرفت.

تیم والیبال شهرداری گنبدکاووس، دیگر نماینده گلستان در این رقابت‌ها، در اصفهان مقابل گیتی پسند با نتیجه سه بر دو مغلوب شد و با یک پله سقوط به رده یازدهم رسید.

فصل جدید مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران باحضور ۱۴ تیم «پاس گرگان، نیان الکترونیک خراسان، سایپا تهران، راه‌یاب ملل مریوان، شهداب یزد، هورسان رامسر، مس رفسنجان، فولاد سیرجان ایرانیان، لبنیات هراز آمل، ایفا سرام اردکان، گیتی پسند اصفهان، پیکان تهران، شهرداری ارومیه و شهرداری گنبدکاووس» درحال برگزاری است.