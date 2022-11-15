به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سمساریان امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در هفت ماهه نخست امسال تعداد مسافران حمل و نقل عمومی برون شهری استان ۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه، تعداد یک میلیون و ۱۵۶ هزار و ۶۶ نفر در قالب ۱۵۱ هزار و ۵۰۵ سفر از خدمات حمل و نقل برون شهری استان لرستان بهره مند شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۸۷۶ هزار و ۳۶۱ مسافر و ۱۴۴ هزار و ۲۱۵ سفر معادل ۳۱ درصد در تعداد مسافر و ۴ درصد در آمار سفرها افزایش مشاهده می‌شود.

رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان با بیان اینکه در حال حاضر ۸۳ شرکت و مؤسسه حمل و نقل مسافر با هزار و ۴۰۵ دستگاه ناوگان و دو هزار و ۳۸۳ راننده در استان فعالیت دارند، اظهار داشت: با هدف حمایت از ناوگان حمل و نقل عمومی ۶۰۲ حلقه لاستیک توزیع شده است، همچنین ۱۳ دستگاه اتوبوس و ۷۵ دستگاه مینی بوس در سامانه فاینو جهت دریافت تسهیلات برای بازسازی ناوگان مسافربری ثبت نام کرده‌اند.

سمساریان تصریح کرد: اعزام ۷۰ نفر پرسنل در قالب ۷ تیم به مرز مهران، تخصیص ۲ حلقه لاستیک در ازای هر ۳۰۰۰ کیلومتر کارکرد سرویس رفت و برگشت به مرز مهران و سایر مرزها به ناوگان اتوبوسی (۲۴۶ حلقه به ۱۴۳ ناوگان اتوبوسی) و جابه جایی ۴۴ هزار ۵۵۴ نفر زائر در قالب هزار و ۵۵۲ سرویس از مرز مهران به اقصی نقاط کشور توسط ناوگان اتوبوسی این استان از جمله اقدامات این اداره در طرح اربعین حسینی امسال است.

وی با بیان اینکه ۹۶ درصد از اعتبارات تسهیلات موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان تخصیص و جذب شده است، افزود: سهمیه بازسازی اتوبوس و مینی بوس بیش از ۱۰۰ درصد جذب شده است و در حوزه تکمیل مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی نیز دو باب مجتمع برای استان در نظر گرفته شده بود که در این راستا هر دو طرح با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال به بانک معرفی شده‌اند و تاکنون یکی از طرح‌های مذکور موفق به دریافت تسهیلات ۱۰ میلیارد ریالی شده و ۵۰ درصد سهمیه تحقق یافته است.

رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در پایانه‌های مسافری، پیگیری اطلاعات مربوط خرید توکن و گواهی امضا الکترونیکی شرکتهای مسافربری و حذف فیزیکی صورت وضعیت‌های صادره، هماهنگی با انجمن‌های صنفی حوزه مسافر، انجام محاسبات نرخ جابجایی مسافر و نظارت بر اجرای آن و خارج شدن قطار از ریل و ارسال ۳۷ ناوگان مسافربری جهت جابجایی به موقع مسافران را از اقدامات انجام شده در هفت ماهه امسال عنوان کرد.

سمساریان بیان کرد: اجرای گشت‌های کنترل دروازه‌ای با پلیس راه، شرکت در جلسات و برگزاری گشت‌های مشترک با دستگاه‌های ذیربط، پیگیری طرح نوسازی ناوگان فرسوده سواری کرایه در هماهنگی با اتحادیه شرکت‌های سواری کرایه، تهیه بانک اطلاعاتی و جمع آوری آمار و اطلاعات فعالان حمل و نقل، راه اندازی سامانه شحباز (رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل و نقل) نیز گوشه‌های دیگری از عملکرد اداره مسافر در این مدت بوده است.