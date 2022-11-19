به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد شفائی در رزمایش جهادگران فاطمی ۲ و همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی که با حضور فرماندهان حوزههای مقاومت بسیج، جهادگران و طلاب بسیجی و کارآفرینان اقتصاد مقاومتی پیش از ظهر امروز در حسینیه عاشقان ثارالله زاهدان برگزار شد، افزود: بصیرت، اخلاص در عمل و عمل به هنگام و به موقع سه عنصر مورد نیاز برای رسالت و ماموریت بسیج است.
وی ادامه داد: به واسطه این عناصر در دو ماه اخیر بسیجیان با اخلاص در میدانهای مختلف حضور یافتند و با اخلاص و عمل به هنگام توطئه دشمنان را خنثی کرده اند.
فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «بسیج برای جوانان شورآفرین، برای دوستان انقلاب امیدآفرین و برای دشمنان بیم آفرین است»، افزود: در سند راهبرد ۱۰ ساله بسیج، رهبر معظم فرمودند که «بسیج پاره تن ملت است و نباید نسبت به مسائل و مشکلات مردم بی تفاوت باشد» و این موضوع، نشان از عظمت بسیج دارد.
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