به گزارش خبرنگار‬ مهر، سردار احمد شفائی در رزمایش جهادگران فاطمی ۲ و همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی که با حضور فرماندهان حوزه‌های مقاومت بسیج، جهادگران و طلاب بسیجی و کارآفرینان اقتصاد مقاومتی پیش از ظهر امروز در حسینیه عاشقان ثارالله زاهدان ‏برگزار شد، افزود: بصیرت، اخلاص در عمل و عمل به هنگام و به موقع سه عنصر مورد نیاز برای رسالت و ‏ماموریت بسیج است.

وی ادامه داد: به واسطه این عناصر در دو ماه اخیر بسیجیان با اخلاص در میدان‌های مختلف حضور یافتند ‏و با اخلاص و عمل به ‏هنگام توطئه دشمنان را خنثی کرده اند.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «بسیج برای جوانان شورآفرین، برای دوستان انقلاب ‏امیدآفرین و برای دشمنان بیم آفرین است»، افزود: در سند راهبرد ۱۰ ساله بسیج، رهبر معظم فرمودند که «بسیج پاره تن ملت است و نباید ‏نسبت به مسائل و مشکلات مردم بی تفاوت باشد» و این موضوع، نشان از عظمت بسیج دارد.‏