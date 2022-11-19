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۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۲۰

استاندار زنجان:

توجه ویژه به توسعه کمی و کیفی کتابخانه ها ضروری است

توجه ویژه به توسعه کمی و کیفی کتابخانه ها ضروری است

زنجان-استاندار زنجان گفت: کتابخانه ها به عنوان بخش مهمی از فعالیت‌های فرهنگی در توسعه جامعه مؤثر هستند و به همین دلیل باید توجه ویژه به توسعه کمی و کیفی کتابخانه ها صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی ظهر شنبه در مراسم افتتاح کتابخانه امام حسین (ع) شهر زنجان با بیان اینکه سرمایه گذاری در دنیای واقعی ارزش و اهمیت صد چندانی دارد، گفت: کتابخانه ها به عنوان بخش مهمی از فعالیت‌های فرهنگی در توسعه جامعه مؤثر هستند و به همین دلیل باید توجه ویژه به توسعه کمی و کیفی کتابخانه ها صورت گیرد.

وی افزود: به لحاظ فرهنگی از ابزارهایی در جهان برای تولید محتوا بهره می‌گیرند و با این ابزارها شروع به روایتگری و درواقع با آن کنشگری اجتماعی را ایجاد می‌کنند.

افشارچی با بیان اینکه ما در تولید محتوا برتر نیستیم، بلکه تولید برتر در دست کسانی است که روایتی از خودشان تولید و در نهایت کنشگری اجتماعی را ایجاد می‌کنند، ادامه داد: در حوادث اخیر ۲۷ سرویس اطلاعاتی خارجی در حال فعالیت هستند و در این میان تقویت دنیای واقعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

استاندار زنجان تاکید کرد: کتابخانه را نباید سنتی دید، بلکه باید متفاوت باشند و به این مراکز و سایر حوزه‌های فرهنگی باید توجه جدی داشت و دنیای واقعی را تقویت کرد.

افشارچی با بیان اینکه باید از ظرفیت شهرداری برای پیشبرد اهداف حوزه کتاب و فرهنگ مطالعه استفاده شود، گفت: باید برای توسعه فضاهای کتابخانه ای شهرداری ورود پیدا کند.

وی افزود: ایجاد کتابخانه ها برای تأثیر گذاری در وجود انسان‌ها است و اینکه تولید ثروت انجام دهیم که در نهایت انسان‌هایی که مد نظرمان باشد نباشد، با دنیای دیگر هیچ تفاوتی ندارد.

استاندار زنجان گفت: باید به کتابخانه ها، نگاه سرای محله‌ای داشت و در این سرا گفت و گو، با هم بودن، درک همدیگر معنا پیدا می‌کند و به شناخت بیشتر و تغییر هم کمک می‌کند.

کد مطلب 5635552

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