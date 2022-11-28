‏ خبرگزاری مهر، گروه سیاست: پس از آنکه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به شکرانه عنایت پروردگار و مسرت و سرور ملی حاصل از ظفرمندی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد نسبت به آن دسته از زندانیان که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارا می‌باشند، نهایت مساعدت و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده‌های‌شان در اولین فرصت ممکن فراهم گردد، تعدادی از افرادی که در هفته‌های اخیر اقدام به تشویق و فعالیت در راستای ایجاد اغتشاش در کشور نقش داشتند به صورت موقت از زندان‌ها آزاد شدند.

یکی از این افرادی که در روزهای گذشته با به راه انداختن کارزار ریاکارانه اعتصاب غذا و همچنین طرح دروغین شکنجه وی در زندان توسط برادرش مورد توجه رسانه‌های معاند و ضدمردمی قرار گرفته بود حسین رونقی است.

رسانه‌های ضد مردمی خارج نشین صرفاً به سوابق ضد امنیتی رونقی در هفته‌های اخیر در جریان اغتشاشات سخن می‌گویند، در صورتی که رونقی در جریان مقاله‌ای که اخیراً برای نشریه وال استریت ژورنال نوشته بود، به صراحت از فشار و تحریم روی ملت ایران دفاع کرد و آن را میل و خواست مردم ایران دانسته است.

وی در این مقاله گفته است: ما مایل هستیم که تحت فشار تحریم‌های اقتصادی زندگی کنیم اگر این تحریم جمهوری اسلامی را تضعیف کند؛ اگر این تحریم‌ها به ما کمک کند تا آزادی که برای آن تلاش می‌کنیم را کسب کنیم و به دموکراسی سکولاری که می‌خواهیم برسیم. هزینه‌های اقتصادی آن ارزشش را خواهد داشت.

اما آزادی حسین رونقی و عکس‌هایی که از او منتشر شد مورد توجه و واکنش برخی چهره‌ها و کاربران فضای مجازی قرار گرفت. چراکه گفته شده بود او ۵۰ روز در اعتصاب غذا بوده و هر لحظه امکان ایست قلبی او وجود دارد! همچنانکه جعفر پناهی و محمد رسول‌اف از سلبریتی های زندانی در بیانیه‌ای گفته بودند: «قوای جسمانی آقای رونقی پس از ۵۰ روز اعتصاب غذای تر «به شدت تحلیل رفته» و بالا آوردن خون، ضربان نامنظم قلب و حاد شدن نارسایی کلیه‌ها همراه با عفونت، لحظه به لحظه وضعیت او را وخیم‌تر می‌سازد.» همچنین برادر حسین رونقی گفته بود: «او ۳۲ روز است در بند ۲۰۹ اوین در حالی که در اعتصاب غذاست و مشکل کلیوی، ریوی، گوارشی و غلظت خون دارد، بدون دارو و درمان در بازداشت است.»

اما انتشار تصاویر وی پس از آزادی موقت در بیمارستان بیانگر این بود که وی از حال جسمانی مساعدی برخورد است و نه تنها بر خلاف ادعای برادرش، هر دو پاهای وی سالم است، بلکه وضعیت جسمی حسین رونقی شباهتی با فردی که ۶۰ روز در زندان اعتصاب غذا کرده باشد ندارد!

دروغی که حتی صدای اصلاح طلبان را هم درآورد و حمزه غالبی در واکنش به خبرسازی‌های جعلی از وضعیت جسمی‬ حسین رونقی در زندان نوشت که: «‏ اگر تونستید بفهمید چطور خبرهای مربوط به حسین رونقی که واضح بود دروغ هستند را‬ باور کردید، یکسری چیزهای دیگر هم برایتان روشن خواهد شد.»

همچنین مازیار خسروی خبرنگار اصلاح طلب با انتشار رشته مطلبی در صفحه شخصی خود به روایت‌های دروغین رونقی‌ها واکنش نشان داد و نوشت: «دو هفته پیش برای تهیه گزارش از تجمع بخاطر وضعیت سلامتی ‎حسین رونقی به بیمارستان دی رفته بودم که به همراه همکارم بازداشت شدیم. روایت اتفاقات تلخی که پیش و در حین بازداشت شاهد بودم و بر من گذشت را به زمان دیگری موکول کرده‌ام. اکنون اما گفتن چند نکته را ضروری می‌دانم. آنچه موجب شد احساسات و افکار عمومی نسبت به وضعیت ‎حسین رونقی حساس و تحریک شود، خبرهای ناگواری بود که از وضعیت جسمی و سلامتی او منتشر می‌شد. خبرهایی مانند: لِه و خُرد شدن استخوان هر دو پا، از کار افتادن اندام‌های داخلی بخاطر اعتصاب غذای طولانی مدت و…»

وی افزود: «این خبرهای ناگوار و نگران کننده از سوی خانواده و دوستان ‎حسین رونقی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شد و به سرعت به گونه‌ای پرحجم توسط برخی شبکه‌های ماهواره‌ای به ویژه ‎اینترنشنال باز نشر شده و به اصطلاح «ضریب» می‌گرفت.»

این روزنامه نگار در ادامه تصریح کرد: «اکنون خوشحالم ‎حسین رونقی آزاد شده و به آغوش خانواده بازگشته. بدیهی است که زندانی کردن هیچ منتقدی را درست نمی‌دانم و با برخورد امنیتی به شدت مخالفم. همچنین خوشحالم که به استناد عکس‌ها، هرچند رونقی تا حدی لاغر شده اما نه استخوان پاهایش خُرد شده و نه سلامتی‌اش در مخاطره جدی است.»

‏وی افزود: «از میان ۱۸ تنی که آن شب دستگیر شدیم، دو نفر همچنان بازداشت و در زندان تهران بزرگ به سر می‌برند. اخلاق حکم می‌کند آنان که خبرهای اغراق‌آمیز در مورد ‎حسین رونقی به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها پمپاژ کردند خود را در مورد وضعیت این افراد و خانواده‌های آنان مسؤول بدانند.»

‏مازیار خسروی در پایان نوشت: «پمپاژ کنندگان خبرهای اغراق‌آمیز در مورد ‎حسین رونقی همچنین در مورد به انحراف کشاندن خط خبری از وضعیت سایر زندانیان و نیز کاهش حساسیت و بی‌اعتمادی افکار عمومی در مورد خبرهای مربوط به اعتصاب غذا و سلامتی زندانیان در آینده مسؤولیت اخلاقی تام دارند. اعتصاب غذا آخرین سنگر هر زندانی است. لوث کردنش، علاوه بر آنکه از نظر اخلاقی محکوم و ناپسند است، با کاهش حساسیت افکار عمومی، جان دیگران را در شرایط مشابه به مخاطره می‌اندازد. خانم‌ها! آقایان! استخوان شکسته و اعتصاب غذای شصت روزه این دفعه گذشت. وجدان داشته باشید و دیگر نکنید.»

یکی دیگر از کاربران فضای مجازی اینگونه با توئیت طنز به دروغ پردازی‌ها درباره وضعیت حسین رونقی واکنش نشان داد: «‏شاید حسین رونقی اعتصاب غذای کله گنجشگی میگرفته…» کاربر دیگری نوشت: «‏نرگس محمدی که بعد از اعتصاب غذا چند کیلو اضافه وزن پیداکرد! حسین رونقی هم بعد از ادعای اعتصاب غذا و شکسته شدن پاها و به کما رفتن مثل قبل زندان سالم به خانه برگشت! دروغ‌های این جماعت کذاب و وقیح که نون خور بن سلمان هستند که طبیعی شده اما اینکه هنوز عده‌ای باور می‌کنند جای تعجب دارد.»

‏اما دروغ بزرگ‬ رونقی‌ها شکستن استخوان‌ها یا اعتصاب غذای خشک در زندان نیست. دروغ بزرگشان فروختن پروژه تحریم خواهی علیه مردم کشور تحت عنوان معترض سیاسی و به اسم آزادی خواهی است. پروژه‌ای که امروز توسط اپوزیسیون خارج نشین و کسانیکه مدعی آزادی خواهی و دموکراسی برای مردم ایران هستند نیز پیگیری می‌شود و در سازمان‌های نظامی و نهادهای قانونی کشورهای متخاصم غربی، نسخه تحریم و جنگ را برای هموطنان خود می پیچیند.

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