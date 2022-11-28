برای پیشرفت در توسعه زیرساخت ارتباطی به تفکر بسیجی نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور در مراسم بزرگداشت هفته بسیج و در جمع بسیجیان شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات و جمعی از مدیران وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه، با اشاره به اینکه بسیج یکی از مهمترین ابتکارات امام راحل بوده است، گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون هر کجا نیاز بوده که از کیان و استقلال کشور حفاظت و حراست شود، بسیجیان حضور داشتند.

وی با اشاره به اینکه بسیج فقط یک سازمان نظامی نیست، افزود: بسیج یک روحیه و فرهنگ است که از آن روحیه خود باوری و تلاش برای استقلال در همه عرصه‌ها و حرکت به سمت قله‌های پیشرفت حاصل می‌شود.

وزیر ارتباطات به جانفشانی‌ها و ایثارگری‌های بسیج در ابتدای انقلاب و دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: بعد از دفاع مقدس هم در عرصه‌های سازندگی روحیه بسیجی باعث شد خرابی‌های جنگ را با سرعت بازسازی کنیم.

وی افزود: بسیج زمانی در درگیری با ضد انقلاب و زمانی دیگر در مبارزه با کرونا و در این ایام اخیر هم در مبارزه با نقشه‌های دشمنان ایستاده است.

زارع پور تصریح کرد: روحیه و تفکر بسیجی خلاصه می‌شود در کار شبانه روزی، مجاهدانه، متخصصانه، عالمانه و بدون توقع که ما در همه عرصه‌ها به این روحیه نیاز داریم.

وی با اشاره به پیشرفت‌های کشور در بخش‌های مختلف، ادامه داد: برای پیشرفت در هر حوزه‌ای چه در پزشکی، چه در مهندسی و چه در حوزه مأموریت‌های وزارت ارتباطات از توسعه زیرساخت‌های ارتباطی تا راه‌اندازی پلتفرم‌های مورد نیاز مردم، نیاز به تفکر بسیجی داریم که کار را به بهترین نحو ممکن انجام دهد.

حضور بسیج نشانه زنده بودن انقلاب اسلامی است

بر اساس این گزارش، سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ نیز در سخنانی با اشاره به سالروز تأسیس بسیج، گفت: در آن زمان که این شجره طیبه به فرمان امام راحل تشکیل شد کسی تصور نمی‌کرد که پس از گذشت چندین سال این تشکل مردم نهاد ارزشی و ایثارگر کلید مشکلات کشور شود.

وی افزود: بسیج شورآفرین، اقتدار آفرین، امید آفرین و پیروزی آفرین است و برای مردم ما و همه مسلمانان جهان امیدآفرین است و حضور آن برای دشمنان انقلاب و اسلام و میهن ما مأیوس کننده و ترس آفرین است.

سردار حسن زاده با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره بسیج، تصریح کرد: بسیج در هر صحنه‌ای حاضر شود به معنی این است که انقلاب اسلامی زنده و در حال رشد است.

وی با اشاره به مؤلفه‌های قدرت در دنیای کنونی، افزود: کشوری دارای قدرت بازدارنده و اقتدار ماندگار است که مؤلفه‌های قدرت او متعدد، پایدار و ماندگار باشد و ما در کنار مؤلفه‌های قدرت خود مانند قدرت موشکی، هسته‌ای، پزشکی و نیروهای مسلح مهمترین مؤلفه قدرت بسیج را داریم.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این مراسم نیز محمد رضا تفرشی فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات در سخنانی برای حضور بسیجیان این وزارتخانه و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه در همه عرصه‌ها اعلام آمادگی کرد.

در ابتدای این مراسم نیز سردار حسن زاده به همراه هادی اصلان زاده معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات از یگان‌های حاضر در این مراسم سان دیدند.

در پایان این مراسم نیز از پدران شهیدان آرمان علی وردی، روح الله عجمیان و سلمان امیر احمدی و جمعی از بسیجیان نمونه تقدیر و لوحی به همراه تندیس به آنان تقدیم شد.

در این مراسم یگان‌های حراست و نیروی انتظامی وزارت ارتباطات و پایگاه مقاومت بسیج شرکت مخابرات ایران نیز حضور داشتند.

در دیدار رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر تهران با سرپرست سازمان فاوای شهرداری تهران بر تقویت بودجه سازمان فاوا و تخصیص ردیف‌های اختصاصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق و ستاد تاکید شد.