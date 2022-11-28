دستگیری قاتل طلا فروش همدانی در بندر عباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سلمان امیری در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلافروشی در بازار زرگرهای شهر همدان که منجر به قتل صاحب طلافروشی شد بررسی موضوع و دستگیری قاتل به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در پی تلاش‌های شبانه روزی، اشراف اطلاعاتی و تحقیقات میدانی مأموران پلیس آگاهی استان، سرانجام قاتل در استان هرمزگان شناسایی و روز گذشته در طی یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان همدان در پایان با قدردانی از تعامل و همکاری مؤثر دستگاه قضائی در استان بیان کرد: مأموران در حال انجام مقدمات انتقال قاتل به استان هستند که پس از تکمیل تحقیقات درباره علت و انگیزه قتل و چگونگی ماجرا، جزئیات پرونده در اسرع وقت به شهروندان اطلاع رسانی خواهد شد.