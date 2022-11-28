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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۳

در پی اظهارات مقامات آلمانی؛

سفیر آلمان به وزارت امور خارجه احضار شد

سفیر آلمان به وزارت امور خارجه احضار شد

سفیر جمهوری فدرال آلمان در پی تکرار اظهارات مداخله جویانه و بی پایه و اساس مقامات آلمانی، به وزارت امور خارجه احضار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی پیشگامی آلمان برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد رویدادهای اخیر کشورمان و تکرار اظهارات مداخله جویانه و بی پایه و اساس مقامات آلمانی، هانس اودو موتسل سفیر جمهوری فدرال آلمان به وزارت امور خارجه احضار شد.

در این ملاقات مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به اظهارات مداخله جویانه و بی پایه و اساس مقامات آلمانی به سفیر این کشور ابلاغ گردید.

همچنین به سفیر آلمان گفته شد قطعنامه اخیر نشست ویژه شورای حقوق بشر گامی اشتباه بر اساس رویکردی کاملاً سیاسی و ابزاری نسبت به حقوق بشر می‌باشد و از اساس مردود است و جمهوری اسلامی ایران با هر ساز و کاری که بر مبنای آن تعریف شده، همکاری نخواهد کرد.

همچنین تصریح گردید همراهی آلمان و سایر کشورهای اروپایی با تحریم‌های یکجانبه آمریکا که موجب نقض فاحش حقوق بشر مردم ایران گردیده، این کشورها را فاقد هر گونه وجاهت و صلاحیت برای طرح ادعاهای حقوق بشری می‌سازد.

سفیر آلمان اظهار داشت مراتب را در اسرع وقت به مقامات کشورش منعکس خواهد کرد.

کد مطلب 5641875
هادی رضایی

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