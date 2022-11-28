جهش علمی ایران اسلامی مرهون مجاهدت های شهید فخری زاده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان بویژه شهیدان راه علم و هسته‌ای، گفت: تمام عمر بابرکت دانشمند و بسیجی شهید فخری زاده و شهدای راه علم و هسته‌ای، برای اعتلای اسلام و انقلاب اسلامی و خدمت به جامعه انسانی صرف شد.

وی با اشاره به هفتم آذر سالروز عروج این شهید سرافراز ایران اسلامی، اظهار داشت: خدمات این شهید عزیز در طول عمر بابرکت ش بر مبنای اعتلای گفتمان انقلاب اسلامی، توسعه و پیشرفت ایران اسلامی بر هیچ کسی پوشیده نیست.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های مجاهدانه این شهید والا مقام در حوزه‌های علمی و تکنولوژی، افزود: دانشمند و بسیجی شهید محسن فخری زاده پرورش یافته مکتب امام روح الله (ره) و رهبری عظیم الشان انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه‌ای (مدظله العالی) بود و در تبعیت از ولایت همواره ثابت قدم و مصمم بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ترور این دانشمند بسیجی شهید، توسط عوامل رژیم اشغالگر قدس و دولت تروریستی ایالات متحده آمریکا، تصریح کرد: دشمنان ایران اسلامی از پیشرفت و توسعه بویژه از پیشرفت‌های نظامی و دفاعی، علمی، هسته‌ای و صنعتی کشور هراس دارند و با ترور شخصیت‌های علمی چون شهید فخری زاده درصدد متوقف کردن این پیشرفت‌ها هستند اما قطعاً این دستاوردهای علمی و هسته‌ای شهید فخری زاده توسط دانشجویان و شاگردان ایشان ادامه خواهد داشت.

بابایی کارنامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مجاهدت‌های فراوان شهدای راه علم و پیشرفت، خاطر نشان کرد: مسیر پیشرفت و توسعه جمهوری اسلامی با قدرت و سرعت بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد و بفرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه‌ای (مدظله العالی)، جمهوری اسلامی با شعار و باور ما می‌توانیم به قله‌های پیشرفت و تکنولوژی دست پیدا خواهد کرد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در پایان دانشمند شهید فخری زاده را مایه فخر جمهوری اسلامی دانست و بیان داشت: شهادت بزرگترین آرزو و آرمان ملت بزرگ ایران اسلامی است و مهم‌ترین عامل سرافرازی و سربلندی انقلاب اسلامی، شهدا هستند و جمهوری اسلامی هرگز از مسیر و راه روشن خود جدا نخواهد شد و قطعاً دشمنان ایران اسلامی در برابر گفتمان انقلاب شکست خواهند خورد.