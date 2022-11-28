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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۹:۲۶

معاون استاندار گلستان:

شناورسازی ساعات ادارات گرگان در شورای ترافیک گلستان مصوب شد

شناورسازی ساعات ادارات گرگان در شورای ترافیک گلستان مصوب شد

گرگان- سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان با اشاره به ضرورت چاره اندیشی برای کاهش ترافیک در شهر گرگان، گفت: شناورسازی ساعات ادارات گرگان در شورای ترافیک گلستان مصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مهیایی شامگاه دوشنبه در حاشیه شورای ترافیک گلستان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با هدف کاهش ترافیک شهر گرگان مقرر شد تا ساعات آغاز به کار ادارات تغییر کند و با شناورسازی ساعات حضور کارکنان دولت، همزمانی با شروع مدارس و ادارت حذف شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار افزود: ممنوعیت تردد خودروهای سنگین و میکسرهای بتن در شهر گرگان از دیگر مصوبات شورای ترافیک در گلستان بود.

وی ادامه داد: شناورسازی ساعات اداری و ممنوعیت تردد خودروهای سنگین می‌تواند بخشی از ترافیک گرگان را کاهش دهد.

گفتنی است در دو ماهه و پس از بازگشایی مدارس ترافیک خودرو در سطح خیابان‌های شهر گرگان به شکل چشمگیری افزایش یافته و این امر موجب شکایت و اعتراض برخی از اهالی گرگان شده است.

کد مطلب 5642399

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