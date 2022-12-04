سرهنگ احمد شیرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: یک تصادف زنجیره‌ای در ساعت ۶:۳۰ امروز در آزادراه قزوین-کرج رخ داد، این حادثه بین ۲۳ دستگاه خودروی سواری و در فاصله ۵۰۰ متری هم رخ داد.

وی از افزایش تصادفات زنجیره‌ای چند روز گذشته در جاده‌های کشور خبر داد و گفت: بارش‌ها در جاده‌ها باعث افزایش لغزندگی سطح مسیر شده و خطر تصادف و واژگونی‌ها افزایش یافته است. در این شرایط کاهش سرعت در رانندگی و رعایت احتیاط بیشتر بسیار حائز اهمیت است. لغزندگی جاده‌ها به همراه بی احتیاطی برخی رانندگان خطر تصادف‌های زنجیره‌ای را افزایش می‌دهد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور بیان کرد: در ایام شروع بارش‌ها شاهد وقوع تصادفات زنجیره‌ای ناگواری هم در بخش خودروهای سواری شخصی و هم در بخش حمل و نقل عمومی بار و مسافر بوده ایم که علت اصلی این حوادث بی توجهی رانندگان به لزوم کاهش سرعت در شرایط بارندگی و رعایت فاصله طولی مناسب با خودرو جلویی است.

شیرانی گفت: اصرار رانندگان به رسیدن به مقصد در یک ساعت و زمان مشخص قبلی بدون در نظر گرفتن شرایط نامناسب آب و هوایی و عدم پیش بینی افزایش لغزندگی سطح راه‌ها در این شرایط از علل زمینه ساز این تصادفات بوده است.

شیرانی از انسداد محور هشتگرد-طالقان به علت بارش برف و کولاک خبر داد و گفت: با توجه به هشدار بارندگی سازمان هواشناسی تا روز چهارشنبه این بارش‌ها در جاده‌های اکثر استان‌ها ادامه داشته و رانندگانی که در این ایام در جاده‌ها تردد می‌کنند باید آمادگی رانندگی در این شرایط را داشته باشند.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی راه‌ها گفت: در جاده‌های کشور ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و محدوده گرمدره و در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع وجود دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور با اشاره به وضعیت جوی جاده‌های کشور گفت: بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های اردبیل، گیلان، زنجان، مازندران، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، گلستان و خراسان شمالی گزارش شده است.

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