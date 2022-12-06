سوء استفاده آمریکا از اقلیم کردستان عراق برای ایجاد آشوب در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المعلومه، «محمد احمد الروسان» یکی از اعضای دفتر سیاسی جنبش مردمی اردن، درباره وجود دست‌های پنهان برای بی‌ثبات کردن امنیت ایران از طریق اقلیم کردستان عراق و مرزهای آن با ایران هشدار داد و آمریکا را به دست داشتن در تحولات اخیر ایران متهم کرد.

بر اساس این گزارش، الروسان در مصاحبه با المعلومه افزود: آمریکا به دخالت در امور داخلی ایران از طریق اقلیم کردستان عراق و مرزهای آن با ایران ادامه می‌دهد تا در پرونده هسته‌ای ایران امتیازاتی بگیرد.

وی افزود: ایران به راهبرد خود برای پاکسازی دست نشانده‌ها و مزدوران محلی یا منطقه‌ای واشنگتن در مقابل مداخله مستقیم آمریکا در امور داخلی ایران که راهبرد مدیریت پشت پرده نا امنی‌ها را دنبال می‌کند، ادامه می‌دهد.

این فعال سیاسی اردنی خاطرنشان کرد: فشارهای آمریکا بر ایران برای جلوگیری از دستیابی به برنامه هسته‌ای ادامه دارد و انگشت اتهام در این خصوص به سمت دشمنان اصلی ایران یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی نشانه رفته است.