بازداشت ۱۱ تروریست داعشی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، نیروهای امنیتی عراق امروز سه شنبه موفق شدند ۱۱ تروریست وابسته به داعش را در ۴ استان این کشور بازداشت کنند.

بر اساس این گزارش، تروریست ها در استان های بابل، کرکوک، نینوا و دیاله دستگیر شدند.

بر اساس بیانیه ای که مرکز اطلاع رسانی اخبار جنگ در عراق منتشر کرد، تروریست های داعش با همکاری سرویس های اطلاعات عراق و پلیس فدرال این کشور دستگیر شدند.

شایان ذکر است که نیروهای امنیتی و حشد شعبی عراق در حال انجام عملیات پیش دستانه در راستای هدف قرار دادن مناطقی هستند که بقایای هسته‌های تروریستی داعش در آن پنهان شده‌اند.

بقایای گروه تروریستی داعش همچنان تلاش دارند در قالب هسته‌های کوچک در مناطق بیابانی، صعب‌العبور و مناطق کوهستانی متمرکز شوند. این تروریست‌ها در ماه‌های اخیر هر از گاهی اقدام به اجرای عملیات‌های تروریستی علیه نیروهای نظامی و غیرنظامیان عراقی کرده‌اند.