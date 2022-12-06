کریدور بین المللی شمال جنوب یکی از مسیرهای چند وجهی بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، هند همواره به دنبال مسیرهای تجاری به‌صرفه‌تر و امن برای توسعه بازارهای خود در حوزه روسیه و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (cis) بوده است. ژئوپلتیک ایران چنین فرصتی را برای هند فراهم می‌سازد. به همین منظور دو کشور در قالب توافقنامه چابهار در تلاش هستند تا با استفاده از این بندر اقیانوسی مسیر توسعه همکاری‌های اقتصادی فی‌مابین را هرچه هموارتر کنند. به‌تازگی نیز ایران گام‌هایی در جهت احیا کریدور شمال - جنوب برداشته است که از آغاز نیز موردعلاقه هند بود.

«گدام دارمندرا» سفیر هند در ایران در گفت‌وگویی موضوع همکاری‌های مشترک دو کشور در قالب کریدور شمال - جنوب را موردبحث و بررسی قرار داد و گفت: به واقع، کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال - جنوب با تکیه بر موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران، آسیای جنوبی با آسیای مرکزی و اروپا به هم متصل می‌کند.

وی افزود: بهره‌گیری از این کریدور، کاهش بیش از ۳۰ درصدی هزینه و همچنین کاهش زمان ترانزیت از ۶۰ روز به تقریباً نصف را به نمایش گذاشته است. در ذکر مزایای کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال - جنوب، فراتر از رشد تجارت و ترانزیت دوجانبه، باید به تقویت ارزش افزایی و ایجاد پتانسیل صادرات مجدد از تمامی کشورها از جمله ایران از طریق این کریدور اشاره کرد.

نماینده رسمی دولت جمهوری هند در کشورمان تاکید کرد: هر دو کشور هند و ایران از اعضای بسیار مهم و مؤثر کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال - جنوب هستند و به عبارتی همکاری متقابل برای توسعه بندر شهید بهشتی چابهار سبب تقویت کریدور خواهد شد. «سارباناندا سونوال» وزیر بنادر و کشتیرانی هند طی بازدید اخیر از ایران، این نکته را مورد تاکید قرار داده که اتصال و به هم پیوستگی تضمین کننده انسجام و یکپارچگی زنجیره‌های تأمین جهانی است.

سفیر هند در ایران ادامه داد: در نشست هند - آسیای مرکزی که در ماه ژانویه سال جاری برگزار شد، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند، کشورهای آسیای مرکزی را به همکاری با هند در راستای بهره‌گیری از پتانسیل ارتباط و پیوستگی که بندر چابهار ایران و کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال - جنوب فراهم می‌کند، فراخواند.

وی گفت: همچنین «نارندرا مودی»، پیشنهاد تشکیل یک کارگروه در بندر چابهار را مطرح کردند. تاکنون دو دور جلسات سه جانبه بین هند، ایران و ازبکستان حول محور استفاده مشترک از بندر چابهار برگزار شده است.

نماینده رسمی دولت هند در ایران اضافه کرد: هند و دیگر کشورهای عضو کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال - جنوب از کنوانسیون گمرکی سازمان ملل در خصوص حمل بین‌المللی کالاها در چارچوب کنوانسیون تیر (TIR) پیروی می‌کنند و به دنبال ایجاد زیرساخت ضروری برای بنادر به‌موازات کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال - جنوب جهت فعالیت کردن تحت چارچوب کنوانسیون تیر (TIR) هستند.

گدام دارمندرا بیان کرد: اعضای کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال - جنوب بر شناخت روش‌ها و شیوه‌هایی برای تسهیل جابه‌جایی بدون وقفه کالا و پورتال لجستیک پنجره واحد برای بازرگانان، متمرکز شده‌اند.

وی در خصوص حجم تجارت صورت گرفته از کشور هند به مسیرهای تعریف شده در قالب کریدور شمال - جنوب، گفت: در حال حاضر کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال - جنوب سه مسیر جدا را در برمی‌گیرد که از غرب دریای خزر از طریق منطقه قفقاز، از میان دریای خزر و شرق دریای خزر از طریق آسیای مرکزی و افغانستان است.

سفیر هند در ایران افزود: نخستین ترانزیت تجاری مستقیم کارگو از روسیه به هند با استفاده از یک بارنامه یک طرفه در ماه ژوئن سال جاری انجام شد؛ همچنین نخستین سفر آزمایشی کریدور ریلی بین روسیه و هند از طریق کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال - جنوب به طور موفقیت‌آمیز در ماه جولای به اجرا درآمد.

گدام دارمندرا اضافه کرد: این توسعه‌ها جز لاینفک و جدایی ناپذیر در مسیر تبدیل کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال - جنوب به عنوان یک آلترناتیو کارآمد و قابل رشد برای کریدورهای تجاری دیگر، به شمار می‌آیند. تسهیل گسترش تجارت به / از آسیای مرکزی و قفقاز به بقیه جهان از جمله دیگر دغدغه‌هایی هست که با جدیت دنبال می‌کنیم.

نماینده رسمی دولت هند در ایران گفت: خبر فعالیت در کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال - جنوب از دید خبرنگاران و جامعه رسانه نیز پنهان نماند. چنانچه رسانه‌های خبری گزارش بارگیری ۳۰۰ دستگاه کانتینر از سوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای ترانزیت کارگو به هند از طریق کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال - جنوب و بنادر چابهار را در سطح جهانی منعکس کردند.

وی بیان کرد: با قاطعیت کامل تاکید می‌کنم هند از سطح بالایی از اعتماد و اطمینان در میان کشورهای شریک خود (کشورهایی که هند را برای تحقق اهداف تجاری خود به عنوان یک کشور حیاتی در نظر می‌گیرند) برخوردار است. با تمسک به چشم‌انداز جهانی "جهان به عنوان یک خانواده" هند این مسئولیت مهم را بر دوش خود می‌داند که برای تحقق این شعار از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نکند.