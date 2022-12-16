موضع گیری بوگدانف درباره روابط با شیخ نشینان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، میخائیل بوگدانف، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که کشورش برای لغو روادید با اکثر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان و بحرین در تلاش است.

وی گفت که تلاش می کنیم سیستم لغو روادید را تقریبا با همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان و بحرین اجرا کنیم.

بوگدانف افزود: روابط ما بسیار خوب گسترش می یابد و تاجران به آنجا سفر می کنند، معتقدم می توانیم با یکدیگر همکاری کنیم.

پیشتر فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان گفته بود روابط بین عربستان و روسیه پیشرفت می کند و برای گسترش این روابط باید به گفت وگو تکیه کرد.