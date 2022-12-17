جوانان نیاز به کامل شدن برای رفتن به جام جهانی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، افشین ناظمی، سرپرست تیم ملی جوانان ایران در پایان اردوی یک هفتهای این تیم در کشور عمان گفت: خوشبختانه برگزاری چنین اردوهای تدارکاتی با انجام بازیهای مناسب، باعث شناخت کاملتر کادر فنی از تیم میشود. ما نیاز به چنین دیدارهایی داریم تا قبل از برگزاری جام ملتهای آسیا در کشور ازبکستان به اوج پختگی برسیم.
وی درباره عملکرد تیم جوانان تصریح کرد: دو بازی تدارکاتی و دو برد مقابل میزبان در ارتقای اعتماد به نفس جوانان تیم ملی ایران کمک کرد. واقعاً باید از حمایتهای فدراسیون فوتبال تشکر کنم. آقای ماجدی هم به عنوان رئیس کمیته جوانان حضور داشت و از نزدیک دید که چه تلاشهایی در حال انجام است.
ناظمی یادآور شد: تیم ملی جوانان ایران حدود دو ماه دیگر باید بازیهای مهمی را در مرحله نهایی جام ملتهای آسیا برگزار کند. این دیدارها که در کشور ازبکستان برگزار میشود و اهمیت خیلی زیادی برای تمام فوتبال ایران دارد. بازیکنان فعلی جوانان سرمایههای کشور هستند. اگر حمایتهای فدراسیون فوتبال ادامه پیدا کند و باشگاهها نیز شرایط ویژه ما را درک کرده و بازیکنان دعوت شده به تیم ملی جوانان را در اختیارمان قرار دهند مشکلی نداریم.
سرپرست تیم جوانان تصریح کرد: نیاز ویژه به کامل شدن تیم جوانان داریم تا با تمام توان به سراغ تیمهای آسیایی که سرمایه گذاری زیادی در ردههای پایه کردهاند انجام دهیم. من قول میدهم اگر حمایتهای کاملی از این تیم شود راه برای رسیدن به جام جهانی نیز فراهم خواهد شد.
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