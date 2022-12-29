۲۰ عملیات مرمتی در بناهای تاریخی استان مرکزی انجام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مرزبان با اعلام این خبر گفت: تهیه و ارسال ۱۰ پرونده میراث غیرمنقول، هفت پرونده میراث ناملموس، پنج پرونده میراث منقول، پنج پرونده میراث طبیعی، تهیه نقشهها و پروندههای تعیین حریم ۶ اثر تاریخی در سطح استان از عملکرد معاونت میراث فرهنگی از ابتدای سال جاری است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی افزود: ۳۲ هزار و ۵۰۰ نفر در سال جاری از موزهها، بناهای فرهنگی و تاریخی این استان بازدید کردند.
وی با اشاره به اینکه ۱۵ موزه خصوصی و دولتی در استان فعال هستند، افزود: در موزههای استان پنج هزار اثر شامل مردمشناسی، ظرف سفالی و شیشهای، اسناد خطی، کتابهای تاریخی، پیکره، آداب و رسوم گذشتگان و ابزار کار و پیشه برای علاقمندان به نمایش درآمده است.
مرزبان اظهار داشت: موزههای استان به عنوان گنجینهای گرانسنگ و با ارزش از آداب و سنن و آرایههای فرهنگی و زیستی پیشینان و سرمایههای مهمی از سبک زندگی و تفکر مردم ادوار مختلف هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی اظهار داشت: ساماندهی و مرمت بافتهای تاریخی شهر نراق، ساماندهی بافت تاریخی روستای طاد تفرش و روستای وفس کمیجان، انجام کاوش باستانشناسی تپه زراوبند داودآباد از دیگر فعالیتهای بخش میراثفرهنگی استان مرکزی در ۹ ماه اخیر است.
مرزبان گفت: انجام پژوهش و مستندسازی گویش آشتیانی با همکاری پژوهشگاه وزارت میراثفرهنگی، اخذ مجوز گمانهزنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه قلعه میلاجرد شهرستان کمیجان، مرمت ۵۰ سکه دوره ساسانی، ساماندهی اموال فرهنگی و تاریخی به تعداد ۳۰۰ شیء، صدور مجوز مجموعه داری موزه خصوصی فلز کاری هفت خوان در شهرستان تفرش و صدور مجوز مجموعهداری موزه خصوصی سنگ، کانی و فسیل در حمام تاریخی روستای مجد آباد کهنه بخش دیگری از فعالیتهای این اداره کل در سال جاری است.
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