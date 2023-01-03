آمریکا با فشار بر سوئیس قصد مصادره اموال روسیه را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، برخی رسانه ها از ادامه تلاش آمریکا برای مسدود کردن دارایی های روسیه به نفع اوکراین خبر می دهند.

ایالات متحده در راستای تلاش برای مصادره دارایی های خارجی روسیه، فشار بر سوئیس را افزایش داده است. دولت آمریکا این اقدام غیر قانونی را با هدف تحویل دارایی های مسدود شده روسیه به اوکراین صورت می دهد.

انجمن بانکداران سوئیسی روز سه شنبه اعلام کرد که حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون فرانک سوئیس از دارایی های روسیه مسدود شده است. با این حال بخش عمده دارایی های مصادره شده متعلق به افراد عادی است که مشمول تحریم های غرب علیه روسیه نیستند.

جنگ اوکراین، بهانه آمریکا و دیگر کشورهای غربی است تا اموال خارجی روسیه را مسدود کنند.

پیشتر وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: کاخ سفید در تلاش است تا روسیه را محاصره کرده و اقتصاد ما را هدف بگیرد. غرب اعتبار خود را به عنوان شریک از دست داده است و ما دارایی‌های روسیه را برمی‌گردانیم.