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۱۷ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۰۰

فرمانده انتظامی لرستان:

انهدام ۲۶ باند توزیع مواد مخدر در لرستان/ ۲۳۳ قاچاقچی دستگیر شد

انهدام ۲۶ باند توزیع مواد مخدر در لرستان/ ۲۳۳ قاچاقچی دستگیر شد

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به انهدام ۲۶ باند توزیع مواد مخدر در این استان طی امسال، گفت: در این رابطه ۲۳۳ قاچاقچی دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه قاطع پلیس با سوداگران مرگ، مأموران پلیس استان از ابتدای سال تا کنون با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری ۲۶ باند تهیه و توزیع مواد مخدر شدند.

وی با بیان اینکه از قاچاقچیان مقدار هفت هزار و یک کیلو و ۶۱۲ گرم انواع مواد مخدر اعم از سنتی و صنعتی کشف شده است، افزود: در این راستا ۲۳۳ قاچاقچی دستگیر و ۱۴۵ دستگاه خودرو توقیف شده است.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش کشف انواع مواد مخدر داشته‌ایم، گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهد داد افراد فرصت طلب و سودجو بخواهند جوانان و این سرمایه‌های عظیم کشور را به سمت اعتیاد بکشانند، بدانند پلیس با قاطعیت با آنان برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 5675474

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