تفکر بسیجی سپاه و بسیج مقتدر نجات بخش جامعه از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش‌آبادی ظهر شنبه در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های محرمیت زدایی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران و آبرسانی به چهار روستای پیشوا که در روستای شوران از توابع بخش جلیل‌آباد این شهرستان برگزار شد با اشاره به اینکه تفکر بسیجی سپاه و بسیج مقتدر در اجرای طرح‌های عمرانی ثابت کرد نجات بخش جامعه از مشکلات است اظهار داشت: با این تفکر می‌توان کارها را پیش برد و بهترین خدمات را به مردم ارائه کرد.

نوش آبادی با بیان اینکه آبرسانی به چهار روستا آن هم ظرف ۱۰ ماه نمونه بسیار خوبی از عدالت است که پس از پیروزی انقلاب در جامعه حاکم شده است گفت: پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری امام راحل، بین شهر و روستا، عدالتی وجود نداشت ولی با پیروزی انقلاب، تصویر تاریک گذشته به افق‌های روشن تبدیل شده است.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: تأمین آب آشامیدنی و زراعی مورد نیاز مردم، عین تحقق عدالت اجتماعی و توسعه عدالت در جامعه است.

وی با اشاره به سخن امام صادق (ع) بیان داشت: مهمترین نیازهای انسان‌ها، امنیت، عدالت، رفاه و معیشت مردم است که این کلام، نقشه راه خدمت رسانی به جهان بشریت است که مسئولان نظام با جدیت و تلاش این مهم را دنبال می‌کنند.