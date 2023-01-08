علامه مصباح یزدی سرآمد متفکران در علوم انسانی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اکبری مطلق، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیش رو بودن سومین سالگرد ارتحال علامه مصباح یزدی، بیان کرد: علامه مصباح یزدی شخصیت چند بعدی هم از حیث مبارزات دوران طاغوت و هم بخصوص در مباحث علمی داشتند.

وی ادامه داد: در واقع ایشان در عرصه‌های علمی یک شخصیت سرآمد بودند و در این زمینه حضور میدانی داشته و تئوری پردازی بر اساس مبانی دینی داشتند.

حجت الاسلام اکبری مطلق با اشاره به روحیه آزاداندیشی علامه مصباح یزدی، اظهار کرد: در حالی که در دوران قبل از انقلاب، حوزه و دانشگاه هر کدام فعالیت جداگانه‌ای داشتند، اما علامه مصباح شخصیتی بود که توانست برای اولین بار بنیه‌های علوم جدید را با علوم قدیم پیوند دهد.

وی بیا کرد: ایشان در مؤسسه امام خمینی (ره) توانست شاگردان قوی را پرورش دهد که این شاگردان، هم در علوم حوزوی و هم علوم دانشگاهی فعالیت دارند و کار می‌کنند.

علوم انسانی دغدغه اصلی علامه مصباح

مسئول ستاد بزرگداشت ارتحال علامه مصباح یزدی در خراسان جنوبی اظهار کرد: آیت الله مصباح در مباحث علمی و فرهنگی هم خدمات ارزنده‌ای داشتند و از دهه ۸۰ به بعد تلاش می‌کردند تا شاگردانی را آماده کنند که خدمات علمی و فرهنگی ایشان را ادامه دهند.

وی با بیان اینکه مبارزات دوران ستم شاهی و آشنا کردن افراد با مباحث دینی در نشریه توحید از مهم‌ترین فعالیت‌های ایشان در قبل از انقلاب اسلامی است، افزود: بعد از انقلاب اسلامی هم در حالی که بیشتر افراد وارد کارهای اجرایی شدند، اما ایشان به سراغ کارهای علمی رفتند و دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مؤسسه در راه حق، سنگ بنای دانشگاه باقرالعلوم (ع) امروز و مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی (ره) را پایه گذاری کردند.

حجت الاسلام اکبری مطلق با بیان اینکه آیت الله مصباح به عنوان پایه گذار علوم انسانی اسلامی شناخته می‌شود، گفت: بنا به اعتقاد وی، علوم انسانی یک کار زیربنایی است و مدیریت جامعه باید دست ما باشد و نباید به دیگران اجازه مدیریت دهیم.

وی علوم انسانی را از دغدغه‌های اصلی این عالم فقید دانست و گفت: وی عقیده داشت که اگر نتوانیم علوم انسانی را جهت دار جلو ببریم، دشمن با جهت دار نشان دادن آن، هر کار روبنایی که انجام دهیم را از زیربنا تخریب خواهد کرد.

سفر خانواده علامه مصباح به بیرجند

حجت الاسلام اکبری مطلق با بیان اینکه خیلی از شخصیت‌های ممتازی که در جامعه ما کار می‌کنند و حرف می‌زنند، حرفشان برگرفته از مبانی فکری آیت الله مصباح است، افزود: اما اکنون ممکن است خیلی‌ها اثر آیت الله مصباح را درک نکنند و نبینند و در حالی که سرچشمه و بنیان فکری همه اینها آیت الله مصباح است، اما معرفی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه چون علامه مصباح این دغدغه را مطرح می‌کرد که علوم انسانی از سرچشمه اسلامی حرکت می‌کند، ایشان به عنوان معمار علوم انسانی اسلامی شناخته می‌شود، گفت: کار فرهنگی برای شناساندن افراد خیلی سخت و نیازمند همتی بلند است.

حجت الاسلام اکبری مطلق بیان کرد: حتی شخصیت علمی امام خمینی (ره) هم برای مردم شناخته شده نیست و مردم ایشان را به عنوان معمار و رهبر عظیم انقلاب می‌شناسند اما اینکه ایشان یک شخصیت علمی قوی است و قوت علمی‌اش توانسته انقلاب اسلامی را به ثمر برساند، برای مردم معرفی نشده است.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش بینی شده برای گرامیداشت یاد و نام آیت الله مصباح یزدی، بیان کرد: در این راستا حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح، فرزند علامه مصباح (ره) به همراه خانواده به خراسان جنوبی دعوت شده‌اند.

مسئول ستاد بزرگداشت ارتحال علامه مصباح یزدی در خراسان جنوبی با بیان اینکه این مهمان بزرگوار روز ۲۰ دی ماه وارد استان می‌شوند، گفت: دیدار با آیت الله عبادی نماینده ولی فقیه در استان، حضور در همایش نخبگانی استان که در سالن غدیر و با حضور نخبگان، دانشگاهیان، روحانیت، کارمندان ادارات و … برگزار می‌شود، جلسه با اساتید حوزه علوم اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی و حضور در مراسم بزرگداشت عمومی در مسجد امام حسین (ع) از جمله برنامه‌های حضور وی در استان است.

طرح «ولایت» چتری فرهنگی برای دانشجویان

وی با اشاره به دیگر ویژگی‌های علامه مصباح یزدی بیان کرد: وی هیچگاه بسته فکر نمی‌کرد و حتی دانشجوهایش را به کشورهای اروپایی می‌فرستاد تا درس بخوانند و به سلاح روز مجهز شده و برگردند.

وی با بیان اینکه این علامه بزرگ طلاب را به سمت رشته‌های علوم انسانی، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، الهیات و معارف اسلامی، حقوق اسلامی، مدیریت و علوم سیاسی سوق می‌داد تا مثلاً هر کسی که بخواهد یک طلبه باشد، گفت: در واقع وی افراد را در حیطه خاصی محدود نمی‌کرد، بلکه فضا را باز می‌کرد تا در فضای علمی مختلف حرکت کنند.

حجت الاسلام اکبری مطلق با بیان اینکه آیت الله مصباح تا پایان دهه ۷۰ تالیفات متعددی در زمینه‌های مختلف حقوق اسلامی، معارف از جمله خداشناسی، انسان شناسی، نبوت و … داشت، گفت: وی در مباحث مربوط به اصل حکومت و ولایت فقیه نیز کتاب دارد و شاگردانی پرورش داد که کارهای وسیعی را در جامعه انجام می‌دهند،

وی اظهار کرد: طرح ولایت که خیلی از دانشجویان را در برابر هجمه دشمن بیمه کرد و از برکات عظیمی است که در زندگی ایشان بود و هنوز هم ادامه دارد و هر ساله دانشجویان را بهره مند می‌کند.