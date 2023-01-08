تراکتور روز به روز بهتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قنبری صبح یک شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص درخشش خود در بازی با استقلال تهران، اظهار داشت: تمامی بازیکنان در مقابل استقلال نمایش فوق العاده‌ای داشتند و من هم توانستم با کمک آنان دو گل به ثمر برسانم. ما در این بازی علاوه بر کسب سه امتیاز، فوتبال زیبا و چشم نوازی به نمایش گذاشتیم و فکر می‌کنم تمامی فوتبال دوستان از تماشای بازی تراکتور مقابل استقلال لذت بردند.

وی با تأکید بر اینکه هواداران تراکتور خیلی قدرشناس هستند، افزود: هواداران طی روزهای اخیر در فضای مجازی به من لطف داشتند و از نتیجه کسب شده در مقابل استقلال و بازی خوب بازیکنان تشکر می‌کردند.

قنبری با بیان اینکه پاکو خمز همچون اکثر مربیان اسپانیایی، علاقه زیادی به فوتبال تهاجمی دارد، توضیح داد: ایشان از روزی که سکان هدایت تراکتور را بر عهده گرفته، تیم ما هجومی‌تر شده است. پرس از جلو، فوتبال مالکانه و پاس کاری‌های متعدد همان بازی مورد علاقه بازیکنان است؛ چرا که این سبک، باعث ایجاد موقعیت‌های متعدد گلزنی می‌شود.



وی درباره بازی جام حذفی مقابل استقلال تهران، بیان کرد: همچون بازی اخیر، در جام حذفی نیز با تمام قوا برای شکست دادن استقلال تلاش خواهیم کرد. روز به روز با تاکتیک‌های مربی بیشتر آشنا می‌شویم و تیم ما بهتر از این هم خواهد شد.

وینگر تراکتور در خصوص اهداف فوتبالی‌اش، گفت: من هم مثل تمامی بازیکنان دوست دارم پیراهن تیم ملی را بر تن کنم و امیدوارم به این مهم دست یابم.

قنبری در پایان صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: از آقای زنوزی، مالک باشگاه تشکر می‌کنم؛ چرا که در این شرایط اقتصادی با هزینه شخصی تیم‌داری می‌کند و امکانات فوق العاده‌ای برای تیم فراهم کرده است. همچنین از آقای خمز و دستیارانش هم تشکر می‌کنم که به من اعتماد کرده‌اند. می‌خواهم بهتر از این ظاهر شوم. بازی با استقلال صد درصد توانایی من نبود، هنوز جوان هستم و خیلی اهداف بزرگی در سر دارم.