واکنش آمریکا و فرانسه به حمله علیه ساختمان های دولتی برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی آمریکا به تحولات برزیل و هجوم حامیان بولسونارو به ساختمان‌های دولتی واکنش نشان داد و گفت که جو بایدن وضعیت برزیل را دنبال می‌کند.

سالیوان در توئیتر نوشت: «ایالات متحده هر گونه تلاش برای تضعیف دموکراسی در برزیل را محکوم می‌کند. پرزیدنت بایدن وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند و حمایت ما از نهادهای دموکراتیک برزیل تزلزل ناپذیر است. دموکراسی برزیل با خشونت متزلزل نخواهد شد.»

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نیز حملات روز یکشنبه به کنگره ملی و دادگاه عالی توسط معترضان در برازیلیا را محکوم کرد.

بلینکن در ادامه گفت: «ما حملات به ساختمان ریاست جمهوری، کنگره و دادگاه عالی برزیل را محکوم می‌کنیم. استفاده از خشونت برای حمله به نهادهای دموکراتیک همیشه غیرقابل قبول است. ما به لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا [رئیس جمهور برزیل] می‌پیوندیم و خواستار توقف فوری این اقدامات هستیم.»

رسانه‌ها و پلیس برزیل گزارش داده اند که اعتراضات ضد دموکراتیک در این کشور به خشونت تبدیل شده است و اکنون مناطقی در مرکز برازیلیا از جمله کنگره ملی برزیل و مناطق اطراف سه نهاد اصلی دولتی در برزیل به اشغال معترضان حامی بولسونارو درآمده است.

همچنین لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور برزیل نیز حملات به ساختمان‌های دولتی در برازیلیا را وحشیانه خواند و دستور استفاده از نیروهای فدرال برای برقراری نظم در پایتخت را صادر کرد. بر اساس فرمان لولا، مداخله فدرال در ناحیه فدرال برزیل تا ۳۱ ژانویه ادامه خواهد داشت. او وعده داد که مسئولین و همچنین کسانی که هزینه ناآرامی‌ها را تأمین کرده اند را مجازات خواهد کرد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز اقدامات حامیان بولسونارو را محکوم کرد و در توئیتی نوشت: «باید به خواست مردم برزیل و نهادهای دموکراتیک احترام گذاشت.» او با اشاره به لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور منتخب اخیر، افزود: «رییس جمهور داسیلوا می‌تواند روی حمایت بی دریغ فرانسه حساب کند.» وزارت خارجه فرانسه نیز بیانیه‌ای منتشر کرد و اقدامات معترضان را به شدت محکوم کرد.

در اول ژانویه، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا به عنوان رئیس جمهور جدید برزیل سوگند یاد کرد و سومین دوره ریاست جمهوری خود را در رأس عالی‌ترین مقام اجرایی برزیل آغاز کرد. او در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ۳۰ اکتبر پیروز شد و بولسونارو را با اختلاف کمی شکست داد. پس از اعلام پیروزی داسیلوا، اعتراضات سراسری حامیان رئیس جمهور سابق برزیل در مناطق مختلفی تا به امروز ادامه دارد.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید