فعال شدن ۸ مرکز تجاری ایران در آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، سید محمد صادق قنادزاده مدیرکل دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران در همایش بررسی ظرفیت‌های تجاری شمال آفریقا، با برشمردن ویژگی‌های کم نظیر قاره آفریقا به تشریح برخی موانع موجود پرداخت و از لزوم همگرایی بیشتر در تمامی ارکان نظام برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قاره بکر آفریقا گفت.

وی همچنین با برشمردن مجموعه اقدامات گسترده سازمان توسعه تجارت ایران در جهت ایجاد و افزایش شناخت دو طرفه بین ایران و کشورهای قاره آفریقا، به حضور در ۴ رویداد بزرگ نمایشگاهی آفریقا، تبادل بیش از ۱۰۰ هیئت تجاری، برگزاری سلسله همایش‌های معرفی ظرفیت‌های تجاری آفریقا، اعزام قریب الوقوع ۳ رایزن به مناطق مختلف آفریقا و نشست‌های تخصصی متعدد با اتحادیه‌ها و سندیکاهای صادراتی کشور طی ۹ ماهه گذشته اشاره کرد.

قنادزاده با بیان اینکه ظرفیت بالای مراکز تجاری زیر نظر سازمان توسعه تجارت ایران در کشورهای هدف به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ورود به بازار است، گفت: شبکه‌ای بالغ بر ۸ مرکز تجاری در سرتاسر قاره آفریقا فعال شده و به ارائه طیف وسیعی از خدمات به شرکتهای تولیدی و صادراتی که بنای حضور در بازار آفریقا را دارند، می‌پردازند.

به گفته وی این مراکز در کشورهای کنیا، اوگاندا، تانزانیا، ساحل عاج، غنا، کامرون، سنگال، نیجریه، الجزایر و آفریقای جنوبی مستقر و این شبکه تا پایان سال تکمیل می‌شود.

در ادامه این همایش، شوشتری دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقا این وزارتخانه با بیان اهمیت راهبردی کشورهای شمال آفریقا از آمادگی تمامی سفرا و نمایندگی‌های برای مشورت، مساعدت و همکاری با تجار و صادرکنندگان ایرانی خبر داد.

وی با تأکید بر اولویت صدور خدمات فنی مهندسی و سرمایه‌گذاری در کشورهای شمال آفریقا افزود: توجه ویژه شرکت‌ها به قوانین حمایتی و همچنین ضوابط خاص کشورهای شمال آفریقا، پیش از ورود از لازمه‌های مهم فعالیت در این کشورهاست.

در ادامه این رویداد، رایزن بازرگانی کشور الجزایر به تشریح سیاست‌های حمایت از سرمایه‌گذاران در این کشور پرداخت و از نسخه جدید قانون سرمایه‌گذاری الجزایر به عنوان یک فرصت تاریخی برای ورود شرکت‌های ایرانی یاد کرد.

همچنین در این همایش دو تن از مدیران مراکز تجاری ایران در کشورهای الجزایر و کامرون به معرفی خدمات خود و تشریح چگونگی انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در کشورهای متبوع پرداختند.