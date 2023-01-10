به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا طاهری صبح سه شنبه در جلسه احداث سد مخزنی شوریجه با اشاره به راه حل بحران کم آبی در خراسان رضوی، اظهار کرد: رفع این بحران باپروژه های حفاظت و تعادل بخشی منابع آب، طرح‌های انتقال آب و تصحیح الگوی مصرف است. وی از مردم تقاضا دارددر ماههای پیش رو صرفه جویی ۳۰ درصدی را در مصرف آب شرب به کارگیرندتا دچار کمبود نامتعارف آب نشویم.‌

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: با توجه به خشکسالی‌های اخیر و کاهش نزولات جوی، شرایط آبی بحرانی را در پیش رو داریم در عین حال با وجود پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ تعادل بخشی و پروژه‌های اجرایی سد و خطوط انتقال آب در استان و مشهد امیدواریم این بحران را سپری کنیم.

وی اظهار کرد: امسال با توجه به وضعیت جوی استان و کمبود بارش، سال سختی را پیش رو داریم.

طاهری با اشاره به میزان بارش در استان، افزود: در سال آبی جاری تا این تاریخ در استان ۲۲.۸ میلیمتر بارش داشتیم که این آمار در طول ۳۰ سال گذشته ۳۹.۵ میلیمتر بوده که با کاهش ۴۲.۲ درصدی بارش مواجه هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: مقدار بارش در مشهد طی سال آبی جاری ۲۱.۲ میلی متر است که این آمار در بلند مدت ۳۹.۷ میلی متر است که نشانگر کاهش ۴۷ درصدی بارش بوده است.

وی بیان کرد: منابع تأمین آب مشهد بیش از ۴۵۰ حلقه چاه و چهار سد است که اصلی ترین آن سد دوستی با حجم ۱۲۱۱ میلیون مترمکعب است که با وجود کاهش نزولات آسمانی مقدار آب ذخیره شده فعلی در سد دوستی ۱۹۲ میلیون مترمکعب می‌باشد و تنها ۱۶ درصد حجم سد آب دارد.

طاهری با اشاره به حجم مخزن ۳۳.۱ میلیون مترمکعبی سد طرق، گفت: این سد درحال حاضر ۷.۷۳ میلیون مترمکعب آب دارد یعنی فقط ۲۳ درصد از کل حجم سددارای آب است. همچنین حجم مخزن سد کارده ۲۸.۱ میلیون مترمکعب است که در حال حاضر ۵.۵۸ میلیون مترمکعب آب دارد که نشانگر ۲۰ درصد پر بودن سد است و سد ارداک نیز با حجم ۳۰ میلیون مترمکعبی حدود ۱۰.۰۳ آب دارد که بعبارتی ۳۳ درصد حجم مخزن دارای آب است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با بیان اینکه با همکاری شرکت آبفای مشهد هماهنگ شده از سدهای طرق، کارده و ارداک برای مواقع پیک مصرف آب استفاده شود.

وی گفت: پیک لحظه‌ای مصرف آب در مشهد امسال ۱۶ هزار و ۴۰۰ لیتر در ثانیه بوده که عدد بسیار بالایی است.

طاهری با اشاره به اینکه روانآب سالیانه پیش بینی شده برای سد شوریجه ۲۹ میلیون مترمکعب است، افزود: از اهداف احداث این سد می‌توان به تأمین آب کشاورزی سیلاب بران پایین دست و تأمین بیش از ۱۵ میلیون مترمکعب آب شرب مشهد نام برد. نزدیک بودن سد شوریجه به خط انتقال موجود سد دوستی از مزیت‌های خوب این سد است.