به گزارش خبرنگار مهر، داریوش امانی ظهر سه شنبه در حاشیه دوره بازآموزی کارکنان گزینش سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر تمام نقاط کشور درگیر بارش برف و باران است و نقاط صعب العبور و گردنههای کشور تحت مدیریت راهداری است.
وی با تاکید بر اینکه مردم حتی الامکان سفرهای غیرضروری را انجام ندهند، خاطرنشان کرد: سامانه جامع گویای ۱۴۱ راهداری فعال بوده و آخرین وضعیت راهها و محورهای مواصلاتی را گزارش میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان حمل و نقل جادهای با اشاره به اینکه تردد در محورهای مواصلاتی کشور به رغم بارندگی روان است، گفت: در حال حاضر تمامی محورها و شریانهای اصلی کشور باز است و مشکلی از حیث تردد گزارش نشده است.
امانی در بخش دیگری از سخنان خود فرسودگی ماشین آلات راهداری را یادآور شد و بیان کرد: سالیان سال است که برای نوسازی ناوگان راهداری و ماشین آلات اقدامی نشده و تنها به بازسازی آنها اکتفا شده است.
وی اضافه کرد: امسال با مساعدت رئیس جمهور و مصوبه دولت قرار شد تعدادی از ماشین آلات را از کارخانجات داخلی و تعدادی را نیز از شرکتهای خارجی خریداری کنیم که در مرحله اول ۶۰۰ دستگاه ناوگان راهداری و ماشین آلات را وارد مدار خواهیم کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان حمل و نقل جادهای با بیان اینکه تا ۶ ماه آینده تمامی دستگاههای مصوب دولت خریداری میشود، افزود: استانهای برف گیر نظیر اردبیل باید مجهز به آخرین تجهیزات راهداری شوند تا بتوانند در ایام سرد سال و در مواجهه با بارشهای سنگین مأموریتهای محوله را به راحتی انجام دهند.
امانی اظهار کرد: قرار است بخشی از این ماشین آلات خریداری شده تحویل راهداری استانهای کوهستانی نظیر اردبیل شود.
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