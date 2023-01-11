ارائه تسهیلات ۱۰۰۰ میلیارد تومانی قرض الحسنه به مشاغل کوچک

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه ۱۴۰۲ تنها برای طرحهای دولتی نیست؛ برای ارائه تسهیلات قرضالحسنه به مشاغل کوچک، سازوکارهایی پیشبینیشده است، علاوه بر این سیاستگذاریهای خوبی برای موضوع اشتغال دانشبنیان صورت گرفته است. در بخش فضای مجازی هم کسبوکارهای اینترنتی که به سکوهای داخلی منتقل شوند از مشوقهای مالیاتی خوبی برخوردار خواهند شد.
همچنین بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه به شرکتها و سازمانهای توسعهای اجازه داده شده تا مبلغ یک هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای کمک به سرمایهگذاری در برنامههای تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از دانشبنیان و اشتغالآفرین و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهند.
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