به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم و در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق، مأموران دریابانی موفق شدند سه فروند شناور حامل محمولههای دام قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.
قهرمانی با بیان اینکه این محمولههای قاچاق شامل ۹۰ رأس دام به ارزش تقریبی ۹ میلیارد و هفتصد میلیون ریال است، تصریح کرد: طی این عملیات ۸ نفر از قاچاقچیان نیز دستگیر شدند که با صدور قرار تأمین کیفری در بازداشت به سر میبرند.
وی با اشاره به اینکه قاچاقچیان قصد داشتند به وسیله قایقهای تندرو این محمولههای دام زنده را به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس منتقل کنند، گفت: با اقدام به موقع دستگاه قضائی و عملیات ضربتی مأموران دریابانی، از خروج این محمولههای ارزشمند دام از مرزهای کشور و خسارات ناشی از آن جلوگیری شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی در مبارزه با پدیده شوم قاچاق هرگز کوتاه نخواهد آمد و به همین منظور با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان برخورد خواهد کرد.
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