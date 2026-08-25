پیروزی تیم ملی والیبال زنان برابر عراق و صعود به مرحله حذفی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال زنان ایران از ساعت ۹:۳۰ دقیقه امروز (سه شنبه سوم شهریور) در آخرین دیدار مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به مصاف عراق رفت با نتیجه سه بر صفر این تیم را شکست داد. زنان والیبال ایران در این مسابقه که به میزبان چین برگزار شد، مقتدرانه و با امتیازهای ۲۵ بر ۴، ۲۵ بر ۷ و ۲۵ بر ۵ عراق را از پیش رو برداشتند تا به دومین برد خود در این رقابت‌ها دست یابند و ۶ امتیازی شوند. عراقی‌ها در مجموع سه ست این مسابقه تنها ۱۶ امتیاز کسب کردند.

تیم ملی والیبال زنان با کسب این پیروزی صعودش به جمع هشت تیم برتر قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ مسجل شد و در پایان دیدارهای مرحله مقدماتی حریف تیم ایران مشخص می شود. در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی زنان آسیا هشت تیم صعود کننده بر اساس عملکرد و دیگر شاخصه های مورد نظر فدارسیون جهانی، در یک جدول ترکیبی قرار می گیرند تا تیم‌های اول با هشتم، دوم با هفتم، سوم با ششم و چهارم با پنجم مسابقه دهند. تیم ملی زنان ایران در دو دیدار دیگر خود در مرحله مقدماتی موفق به شکست چین تایپه شد و مقابل چین میزبان نتیجه را واگذار کرد.

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا روز پنج شنبه پنجم شهریور پیگیری می شود.