احضار نایب رئیس هیئت فوتبال تهران به کمیته اخلاق

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال با صدور ابلاغیه‌ای به میرشاد ماجدی رئیس هیئت فوتبال تهران خواستار حضور مجید محمدی، نایب‌رئیس این هیئت شد.

بر همین اساس محمدی که ریاست هیئت فوتبال اسلامشهر را هم برعهده دارد باید جهت ارائه‌ پاره‌ای از توضیحات ۷ شهریور به کمیته اخلاق برود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ماه های گذشته صحبت درباره انتصابات و برخی موارد مشکوک در هیئت فوتبال استان تهران و استفاده از اشخاص مختلف زیاد شده بود و شاید این موضوع شروعی برای رسیدگی به هرگونه تخلف فوتبالی در پایتخت باشد.