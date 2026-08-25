به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت، ۲۷ پروژه کتابخانهای در ۱۷ استان، به همت نهاد کتابخانههای عمومی کشور و با هدف توسعه زیرساختهای کتابخانهای، افزایش دسترسی مردم به خدمات کتابخانهای و گسترش عدالت فرهنگی، بهویژه در شهرها و روستاهای فاقد کتابخانه، به بهرهبرداری میرسند. با بهرهبرداری از این پروژهها، بیش از ۳۵۰۰ مترمربع به فضاهای کتابخانهای کشور افزوده و ۳۹ نقطه خدمت جدید به شبکه کتابخانههای عمومی اضافه میشود. با احتساب این نقاط خدمت، تعداد نقاط خدمت نهاد کتابخانههای عمومی کشور به ۴۴۵۳ نقطه خدمت خواهد رسید.
این پروژهها در استانهای البرز، ایلام، آذربایجان شرقی، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مازندران، همدان، یزد، هرمزگان و کرمان اجرا شده و در هفته دولت به بهرهبرداری خواهند رسید.
از مجموع پروژههای قابل بهرهبرداری، ۲۳ کتابخانه عمومی شامل کتابخانههای جدید، توسعهای، بازطراحیشده و نوسازیشده است که با افتتاح آنها، ظرفیت فیزیکی و خدماتی شبکه کتابخانههای عمومی در استانهای مختلف افزایش مییابد. همچنین ۴ کتابخانه سیار به ناوگان کتابخانههای سیار کشور افزوده میشود تا دامنه ارائه خدمات کتابخانهای به مناطق فاقد کتابخانه و کمبرخوردار گسترش یابد.
اجرای این مجموعه پروژهها در راستای سیاستهای دولت محترم چهاردهم و کلانبرنامههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب رویکرد نهاد به توسعه متوازن شبکه کتابخانههای عمومی و تقویت عدالت فرهنگی انجام شده است؛ رویکردی که بر افزایش دسترسی عمومی به فضاهای فرهنگی و رساندن خدمات کتابخانهای به شهرها، روستاها و مناطق کمبرخوردار تمرکز دارد.
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