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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۴:۳۷

رییس اتحادیه گل و گیاه به مهر خبرداد؛

هر شاخه گل رز ۶۰ هزار تومان/گیاهان گلدار جایگزین گل رز شود

هر شاخه گل رز ۶۰ هزار تومان/گیاهان گلدار جایگزین گل رز شود

رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه و بذر و نهال استان تهران گفت: خانواده ها به جای هزینه ۱۲۰ هزار تومان برای دو شاخه گل رز، یک گلدان گلدار به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان خریداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین سلطان محمدی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه و بذر و نهال استان تهران درباره وضعیت بازار گل این روزها به مهر گفت: در حال حاضر با توجه به بزرگداشت روز مادر و سرد شدن هوا کمبود گل فقط در بازار رز است و بازار گل نرگس و مریم تأمین است.

وی افزود: اتحادیه برای جبران این موضوع گیاهان گل دار را به جمع گل‌ها اضافه کرده است و از این رو پیشنهاد می‌شود خانواده‌ها برای تبریک روز مادر و زن به جای گل که یک هفته ماندگاری دارد گلدان‌های گل دار خریداری کنند.

سلطان محمدی درباره قیمت هر شاخه رز گفت: هر شاخه رز در عمده فروشی‌ها بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است که اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه پیشنهاد داده این مبلغ در گل فروشی‌ها ۶۰ هزار تومان باشد. اما تاکید ما به خانواده‌ها به جای هزینه ۱۲۰ هزار تومان برای دو شاخه گل رز، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان برای خرید یک گلدان گل دار بپردازند که علاوه بر زیباسازی فضای آپارتمان به تعادل بازار گل هم کمک می‌کند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه و بذر و نهال استان تهران در ادامه با بیان اینکه کمبود گل در دو گونه رز و گلایول است، تصریح کرد: در حال حاضر هر شاخه گل نرگس و مریم در عمده فروشی‌ها بین ۲ تا ۳ هزار تومان تعیین قیمت شده است.

کد مطلب 5679557
فاطمه امیر احمدی

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