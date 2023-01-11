غلامعلی کوهساری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اولین جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: قرار است روز شنبه (۲۴ دی ماه) اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مشخص شوند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: کمیسیون تلفیق پنج روز فرصت دارد تا کلیات بودجه را بررسی کند و بعد از آن گزارش خود را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

کوهساری گفت: قرار است یکشنبه (دوم بهمن ماه) کلیات بودجه در صحن علنی مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورتی که مجلس شورای اسلامی به کلیات بودجه رأی دهد، بعد از آن جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات بودجه تشکیل می‌شود.