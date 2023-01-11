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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۰۳

جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۲-۴۷

اجازه ورود یک خودرو برای جانبازان بالای ۷۰ درصد

اجازه ورود یک خودرو برای جانبازان بالای ۷۰ درصد

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اجازه ورود یک خودرو برای جانبازان بالای ۷۰ درصد صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مطابق بند (و) تبصره هفت لایحه بودجه سال آینده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان بالای ۷۰ درصد که در سنوات گذشته، از تسهیلات ماده (۴۵) قانون جامع ایثارگران استفاده نکرده باشند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر یا رعایت قوانین و مقررات ارائه کند.

در خصوص سایر مشمولین ماده (۴۵) قانون مذکور، از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره (۱۶) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام کند.

گفتنی است، در بودجه سال جاری، وزارت صمت مکلف شد که به جانبازان جسمی و حرکتی ۲۵ درصد و جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد با معرفی بنیاد شهید خودرو با اقساط پنج ساله از دو شرکت خودروساز بزرگ تخصیص دهد.

کد مطلب 5679912
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
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      از خبر گزاری مهر عاجزانه تقاضامندیم پیگیری بفرمائید ای چیزهایی که بنیاد گفته کجا عملی شده شما زنگ بزنید به بنیاد یکی از شهرستانهای بنیاد ببینید جوابتونو چی میدن اصلا اطلاع ندارن همه اش دروغ
    • محمد باقر IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
      0 0
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      سلام به نظر بنده انقدر حقوق نمی دهید زندگی کنیم ماشین پیش کش خواهش می کنم قول هیچ پوچ به جان بازان ندهید

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