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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۱۹

خطوط هوایی آمریکا فلج شد؛۱۲۳۰ پرواز به تأخیر افتاد

خطوط هوایی آمریکا فلج شد؛۱۲۳۰ پرواز به تأخیر افتاد

رسانه‌های آمریکا از تأخیر تمام پروازهای این کشور و لغو صدها پرواز به علت آنچه مسئولان «نقص فنی» نامیده‌اند، خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اداره هوانوردی فدرال آمریکا با انشتار پیامی در توئیتر اعلام کرد به علت «نقص فنی» تمام پروازها در سراسر آمریکا به تأخیر افتاده است.

درادامه این پیام آمده است که «ما هم‌اکنون در حال انجام بررسی‌های نهایی و راه‌اندازی مجدد سیستم‌های پرواز هستیم. مشکل تأخیر در پروازها در سراسر حریم هوایی آمریکا تا رفع مشکل ادامه خواهد داشت. تلاش‌ها برای بررسی مشکل «اطلاعیه سیستم مأموریت هوایی» در جریان است؛ اطلاعیه‌ای که از طرف مقامات هواپیمایی به خلبانان نسبت به خطرات احتمالی در طول پرواز هشدار می‌دهد»

بنا بر گزارش سی‌ان‌ان، داده‌های ناوبری در سایت‌های نظارت بر ترافیک هوایی نشان می‌دهد که تعداد کل پروازهای تأخیری در داخل و خارج آمریکا به ۱۲۳۰ پرواز رسیده و تعداد کل پروازهای لغو شده در داخل و خارج آمریکا به ۱۰۳ پرواز رسیده است.

کد مطلب 5679924
محسن وفایی

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    نظرات

    • مهیار IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حالا که خطوط هوایی آمریکا فلج شده و توان هوایی خودش رو از دست داده خوب به آمریکا حمله کنید این بهترین فرصته.خودم هم به عنوان رزمنده میام که نگید تو خونه نشسته داره دستور حمله به آمریکا میده،!!

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