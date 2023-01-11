خطوط هوایی آمریکا فلج شد؛۱۲۳۰ پرواز به تأخیر افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اداره هوانوردی فدرال آمریکا با انشتار پیامی در توئیتر اعلام کرد به علت «نقص فنی» تمام پروازها در سراسر آمریکا به تأخیر افتاده است.
درادامه این پیام آمده است که «ما هماکنون در حال انجام بررسیهای نهایی و راهاندازی مجدد سیستمهای پرواز هستیم. مشکل تأخیر در پروازها در سراسر حریم هوایی آمریکا تا رفع مشکل ادامه خواهد داشت. تلاشها برای بررسی مشکل «اطلاعیه سیستم مأموریت هوایی» در جریان است؛ اطلاعیهای که از طرف مقامات هواپیمایی به خلبانان نسبت به خطرات احتمالی در طول پرواز هشدار میدهد»
بنا بر گزارش سیانان، دادههای ناوبری در سایتهای نظارت بر ترافیک هوایی نشان میدهد که تعداد کل پروازهای تأخیری در داخل و خارج آمریکا به ۱۲۳۰ پرواز رسیده و تعداد کل پروازهای لغو شده در داخل و خارج آمریکا به ۱۰۳ پرواز رسیده است.
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