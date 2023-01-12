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۲۳ دی ۱۴۰۱، ۰:۰۳

ذخیره سازی ۶ میلیون متر مکعب نفت سفید در اسفراین

ذخیره سازی ۶ میلیون متر مکعب نفت سفید در اسفراین

بجنورد- مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نفت خراسان شمالی با اشاره به افت فشار گاز در اسفراین، گفت: ۶ میلیون متر مکعب نفت سفید در این شهر ذخیره و برای فروش در اختیار فروشندگان قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر برومند عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افت شدید دما و افزایش مصرف گاز سبب افت گاز در اسفراین شده است.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نفت خراسان شمالی ادامه داد: شرکت نفت استان برای زمان اضطرار اقدام به ذخیره سازی نفت کرده و در حال حاضر ۶ میلیون متر مکعب نفت سفید در اسفراین ذخیره سازی شده است.

وی افزود: نفت در شهرستان‌های استان در اختیار فروشندگی‌ها قرار گرفته است.

برومند با بیان اینکه شهرستان اسفراین در انتهای خط لوله قرار دارد، گفت: در حال حاضر در این شهرستان ۴ فروشندگی نفت فعال شده و از سوی دیگر ۱۰ وانت ۲ هزار لیتری نفت نیز آماده شده که در صورت نیاز سریعاً نفت را توزیع کنند.

کد مطلب 5680879

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