ذخیره سازی ۶ میلیون متر مکعب نفت سفید در اسفراین

بجنورد- مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نفت خراسان شمالی با اشاره به افت فشار گاز در اسفراین، گفت: ۶ میلیون متر مکعب نفت سفید در این شهر ذخیره و برای فروش در اختیار فروشندگان قرار گرفته است.