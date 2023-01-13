بررسی مشکلات بند نسوان زندان همدان توسط دادستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خانجانی موقر با حضور در بند نسوان زندان مرکزی این استان گفت: با توجه به نوع درخواست‌ها، دستورات لازم به منظور بهره مندی آنان از ارفاقات و امتیازات قانونی، مرخصی و یا عفو برای انجام اقدامات مقتضی صادر شد.

وی افزود: امروز به مناسبت گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهراء (س) و روز زن؛ در بند نسوان زندان مرکزی همدان حاضر و پیگیر مطالبات و خواسته‌های آن بانوان شد.

دادستان همدان با بیان اینکه راه برای اصلاح و بازگشت به زندگی و در آغوش گرم خانواده بودن زندانیان باز است، گفت: توسل به آموزه‌های اسلامی به ویژه سیره فاطمی، هر انسانی را از گرفتارهای نفسانی دور می‌سازد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه تعداد زندانیان بند نسوان استان اندک است و البته همین هم نباید باشد، اظهار کرد: جایگاه و مقام زن ارزش بالایی دارد و این زندانیان نیز می‌توانند با شناخت سبک زندگی اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، مسیر زندگی را یافته و برای بازپروری و تحول همه جانبه خود تلاش کنند.

دادستان همدان در ادامه عنوان کرد: در طول سال به طور مستمر با حضور در زندان، به مشکلات و مطالبات مددجویان رسیدگی می‌شود و امروز ویژه‌تر این مهم انجام شد.

خانجانی موقر افزود: تعدادی از این بانوان درخواست بهره مندی از ارفاقات و امتیازات قانونی، عفو و یا مرخصی داشتند که دستورات لازم برای بررسی خواسته‌ها و انجام اقدامات مقتضی داده شد.